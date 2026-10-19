Phụ nữ Hoàng Liệt: Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại sự kiện. Ảnh: TA

Diễn đàn có sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học đến từ nhiều cơ sở nghiên cứu và đào tạo.

Hoàng Liệt là địa bàn đô thị hóa nhanh, dân số đông, có nguồn nhân lực trẻ và năng động. Phụ nữ hiện diện trên nhiều lĩnh vực, từ quản lý nhà nước, giáo dục, y tế đến sản xuất, kinh doanh, chăm lo gia đình và tham gia các hoạt động cộng đồng. Việc trang bị kiến thức khoa học công nghệ và kỹ năng số cho phụ nữ vì thế có ý nghĩa thiết thực, giúp mỗi người chủ động hơn trong công việc, đời sống và khả năng nắm bắt cơ hội mới.

Trong bối cảnh dịch vụ công, hoạt động kinh doanh và giao tiếp ngày càng gắn với môi trường số, người dân cần biết sử dụng công nghệ hiệu quả, đồng thời nhận diện những rủi ro có thể gặp phải. Với phụ nữ, các kỹ năng như sử dụng dịch vụ công trực tuyến, bảo vệ thông tin cá nhân, nhận biết lừa đảo công nghệ cao, bán hàng an toàn trên mạng và quản lý tài chính số trong gia đình đều gần gũi với nhu cầu hằng ngày.

Phát biểu tại diễn đàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Liệt Nguyễn Trường Sơn đánh giá, thời gian qua, phụ nữ trên địa bàn phường đã chủ động ứng dụng công nghệ vào công việc và cuộc sống. Nữ giáo viên sử dụng công cụ số để làm phong phú bài giảng; cán bộ nữ hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến; nữ doanh nhân, tiểu thương giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng mạng; hội viên tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng, hướng dẫn người dân tại khu dân cư. Những việc làm đó cho thấy phụ nữ không chỉ tiếp nhận công nghệ mà còn có thể trở thành cầu nối đưa kỹ năng số đến từng gia đình, tổ dân phố.

Các chuyên gia trả lời câu hỏi trực tiếp tại diễn đàn. Ảnh: AT

Ông Nguyễn Trường Sơn chia sẻ, tuy vậy, một bộ phận phụ nữ vẫn gặp trở ngại khi tiếp cận công nghệ, như thiếu thời gian tìm hiểu, chưa tự tin với kỹ năng số hoặc e ngại rủi ro trên không gian mạng. Diễn đàn này là dịp để những khó khăn ấy được trao đổi trực tiếp, từ đó tìm kiếm cách hỗ trợ phù hợp, gần gũi và dễ áp dụng.

Các tham luận và phiên tọa đàm tập trung vào những vấn đề thiết thực như xu hướng ứng dụng khoa học công nghệ trong đô thị thông minh; vai trò của phụ nữ trong làm chủ trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo; cơ hội, thách thức khi ứng dụng công nghệ cũng như kinh nghiệm phát triển mô hình kinh doanh do phụ nữ làm chủ.

Chương trình còn dành thời gian để đại biểu đặt câu hỏi, nêu vướng mắc trong công việc, giảng dạy, hoạt động hội và kinh doanh trực tuyến để các chuyên gia cùng trao đổi, giải đáp.