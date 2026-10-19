Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai ra mắt loạt sản phẩm tuyên truyền ‘Tâm điểm nguyên tử số’ trên nền tảng số

Thông qua các infographic, megastory, video, podcast, loạt sản phẩm cung cấp thông tin đa chiều, giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về năng lượng nguyên tử, những lợi ích, tiềm năng ứng dụng cũng như các yêu cầu bảo đảm an toàn trong quá trình phát triển. Qua đó, góp phần đưa những thông tin khoa học đến gần hơn với đời sống, giúp người dân có thêm cơ sở để tìm hiểu, nhìn nhận và đánh giá đầy đủ về lĩnh vực này. Từ đó, từng bước nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong các cấp, các ngành và nhân dân; thúc đẩy văn hóa an toàn, văn hóa an ninh, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Quý bạn đọc có thể quét mã QR để truy cập và theo dõi toàn bộ loạt sản phẩm “Tâm điểm nguyên tử số” được đăng tải trên Báo Đồng Nai Online.