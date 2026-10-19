Apple Store đứng trước cảnh không có iPhone Duo để bán trong ngày mở bán?

Một số nguồn tin thậm chí cho rằng các cửa hàng Apple Store sẽ không có iPhone Duo để bán trực tiếp vào ngày mở bán.

Cửa hàng Apple tại Đại lộ Fifth Avenue, thành phố New York, Mỹ. Ảnh: Apple.

iPhone Duo cháy hàng chỉ sau vài phút, lịch giao máy lùi đến năm 2027

Apple chưa bao giờ công bố cụ thể số lượng iPhone được chuẩn bị để phục vụ khách hàng trong ngày mở đặt trước.

Tuy nhiên, nhiều báo cáo cho biết những vấn đề trong quá trình sản xuất đã khiến nguồn cung iPhone Duo bị hạn chế ngay từ đầu.

Dù vậy, mẫu iPhone màn hình gập này vẫn nhanh chóng hết hàng chỉ sau vài phút kể từ khi mở đặt trước.

Trước tình hình đó, Apple đã gửi một tuyên bố được cân nhắc kỹ lưỡng tới một số cơ quan truyền thông, thừa nhận sức hút đặc biệt của sản phẩm mới.

“Lượng đơn đặt trước iPhone Duo, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của chúng tôi, thực sự vượt ngoài mong đợi. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để đưa sản phẩm mang tính cách mạng này đến tay khách hàng nhanh nhất có thể và sẽ tiếp tục nhận đơn đặt hàng trực tuyến. Các đội ngũ của chúng tôi mong được chào đón khách hàng tại các cửa hàng Apple Store trên toàn thế giới, nơi mọi người có thể trực tiếp trải nghiệm iPhone Duo cùng toàn bộ dòng iPhone mới”, Apple cho biết.

Dù vẫn cho phép khách hàng đặt trước trực tuyến, thời gian giao hàng dự kiến của iPhone Duo hiện đã bị lùi đến khoảng ngày 25/1/2027.

Điều này đồng nghĩa những người đặt mua ở thời điểm hiện tại có thể phải chờ thêm khoảng 3 tháng kể từ ngày sản phẩm dự kiến lên kệ.

Trước đó, trong một khoảng thời gian ngắn, Apple vẫn cung cấp tùy chọn đặt hàng trực tuyến và nhận máy tại cửa hàng.

Tuy nhiên, khi lịch giao hàng bị đẩy lùi, tùy chọn này cũng biến mất.

Thay vào đó, trang đặt hàng hiển thị thông báo yêu cầu khách hàng quay lại kiểm tra tình trạng hàng vào ngày 24/10, tức một ngày sau thời điểm iPhone Duo dự kiến có mặt tại các cửa hàng.

Apple Store có thể không có iPhone Duo để bán trực tiếp

Điều khiến giới công nghệ chú ý là khả năng khách hàng không thể mua iPhone Duo trực tiếp tại Apple Store vào ngày mở bán.

Theo thông lệ trước đây, Apple thường dành một lượng hàng nhất định để bán tại các cửa hàng vật lý vào thời điểm những đơn đặt trước đầu tiên được giao đến khách hàng.

Nhờ vậy, người mua chưa đặt trước vẫn có cơ hội sở hữu iPhone mới ngay trong ngày mở bán, nếu đến cửa hàng đủ sớm.

Apple có thể không có iPhone Duo để bán trực tiếp tại Apple Store trong ngày mở bán. Ảnh: PCmag

Tuy nhiên, lần này tình hình có thể khác biệt đáng kể.

Theo MacRumors, nhân viên tại các cửa hàng Apple Store đã được thông báo rằng họ không nên kỳ vọng có sẵn hàng iPhone Duo để bán.

Trong khi đó, CNBC đưa tin Apple từ chối xác nhận liệu các cửa hàng có được cung cấp máy cho khách mua trực tiếp hay không.

Nếu những thông tin này chính xác, iPhone Duo có thể trở thành một trong những mẫu iPhone khó mua nhất của Apple trong nhiều năm gần đây, đặc biệt đối với những khách hàng không kịp đặt trước.

Dù vậy, việc Apple chưa xác nhận chính thức đồng nghĩa khả năng không có hàng tại cửa hàng vẫn cần được xem là thông tin chưa được kiểm chứng đầy đủ, thay vì kết luận chắc chắn rằng toàn bộ hệ thống Apple Store sẽ không bán máy.

Một chi tiết khác được AppleInsider ghi nhận là các cửa hàng Apple Store được khảo sát ngẫu nhiên tại Mỹ, châu Âu và Trung Quốc đều dự kiến mở cửa sớm vào ngày iPhone Duo lên kệ.

Thông thường, việc mở cửa sớm có thể khiến khách hàng suy đoán rằng Apple đang chuẩn bị đón lượng người mua lớn hoặc đã bố trí đủ hàng để bán trực tiếp.

Tuy nhiên, đây chưa phải bằng chứng cho thấy iPhone Duo sẽ có sẵn tại cửa hàng.

Apple cũng thường kéo dài thời gian hoạt động trong ngày mở bán để phục vụ khách hàng đã đặt lịch nhận máy trước.

Những cuộc hẹn được bố trí xuyên suốt cả ngày, giúp cửa hàng xử lý lượng khách đến nhận hàng lớn hơn mà không gây quá tải.

Vì vậy, lịch mở cửa sớm có thể đơn giản là nhằm phục vụ các đơn đặt trước đã được xác nhận, chứ không phản ánh lượng hàng dành cho khách mua trực tiếp.

Với tình trạng đơn hàng tăng mạnh và thời gian giao máy kéo dài đến cuối tháng 1/2027, người muốn sở hữu iPhone Duo sớm có thể sẽ phải đặt hàng trực tuyến và chấp nhận chờ đợi.

Trong khi đó, những khách hàng dự định đến Apple Store vào ngày mở bán nên kiểm tra tình trạng hàng trước khi đến cửa hàng, thay vì mặc định rằng máy sẽ có sẵn để mua.

Diễn biến này cho thấy sức hút lớn của mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên, nhưng đồng thời cũng đặt ra câu hỏi về khả năng đáp ứng nhu cầu của Apple trong giai đoạn đầu.

Khi nguồn cung chưa theo kịp lượng đơn đặt trước, trải nghiệm mua một sản phẩm cao cấp mới của hãng có thể trở nên khó khăn hơn đáng kể.

(Theo AppleInsider, MacRumors)