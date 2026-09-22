Dấu ấn cuộc đời (Phần 6) – Phục bắt tù binh

Khoá trinh sát - quân báo chuẩn bị kết thúc . Thiếu tướng Hai Mạnh Tư lệnh quân khu 5 ; Thượng tá Phát trường phòng quân báo quân khu và đoàn cán bộ cơ quan ... tháp tùng đến thăm trường ...

Khi chụp ảnh lưu niệm với học viên của khoá , Tư lệnh nói tất cả các đồng chí sắn tay áo lên , để thể hiện ‘ Quyết tâm bắt tù binh để phục vụ chi tác chiến hiệp đồng Binh chủng sắp tới và đối tượng phải là sĩ quan địch mới khai thác được các thông tin hữu ích “

Ông nhìn đội hình chỉ định tôi một học viên trẻ nhất của phân khoa trinh sát và Thuận trẻ nhất của phân khoa quân báo ( Bình Định) lên đứng 2 bên ông chụp một tấm hình . ..đúng là điều tuyệt vời với một học viên !

Để thực hiện nội dung " bắt tù binh" nhà trường tổ chức đội hình , tổ chức biên chế có chọn lọc và nhanh chóng triển khai ...

Mục tiêu là : địch thường xuyên tuần tra trên đoạn đường từ cứ điểm núi Lách xã Tịnh Giang đi lên quận Sơn Hả

Đội hình bắt tù binh là : tổ bắt chính gồm 4 người . Trường nguyên là đội mẫu của Binh chủng đặc công bổ sung về c17 trinh sát đặc công , cùng đơn vị tôi về học là người bắt chính ở tư thế độn thổ từ phía thấp của đường ô tô ;

Tấn người bắt chính thứ hai từ tả luy dương của đường ô tô bắt ở tư thế vồ từ trên xuống ... khi đối tượng bắt đi gần phía nào thì người bắt phía đó trở thành bắt chính và người khác trở thành lực lượng hỗ trợ diệt địch bảo vệ mục tiêu ...

mỗi người bắt chính có một người bảo vệ sẵn sàng nổ súng tiêu diệt đối phương khi người bắt gặp khó khăn và các đối tượng liên quan .,đối tượng cần bắt là sỹ quan trong đội hình địch .

CCB Trinh sát Đặc công Nguyễn Tiến Dũng - Ảnh : NVCC

Ngoài tổ bắt ... còn có các tổ chặn đầu ; khoá đuôi ...bộ phận cảnh giới và một tổ bắt dự bị để sẵn sàng thay thế tổ bắt chính khi có các tình huống ngoài dự kiến và tôi là một trong những người nằm trong tổ dự bị luôn sẵn sàng chờ lệnh .

Sáng ấy , địch đi không đúng quy luật ... lực lượng từ núi Lách đi Sơn Hà tới mấy chục ... ngoài số quân tuần tra và quản lý ...đội hình mấy chục " đào binh lao công " được viết trên áo của đội hình địch . Hoá ra chúng bắt những đào binh đi chuyển hàng ...

Tình huống thay đổi nên chỉ huy bắt ,là giáo viên Đức ra lệnh đổi từ bắt địch lúc đi thành bắt địch lúc về !

Đã quá giờ trưa trời nắng nóng , địch vẫn chưa thấy về lại núi Lách . Chỉ huy lệnh cho đội hình tiếp tục cảnh giới và tại chỗ được ăn trưa ...

Sự chủ quan thiếu kinh ngiệm của chỉ huy vốn chỉ là giáo viên mà chưa dày dạn thực tiễn đã để lại hậu quả ...

Địch xuất hiện ; Bửu Phú Yên .

cảnh giới dật dây báo ... nhưng đội hình không nhận được dẫn đến từ phục bắt tù binh trở thành trận đánh phục kích trong thế bị động ...

Đang nằm chờ lệnh sẵn sàng thay phiên thì nghe súng nổ ran trời , pháo địch từ xa ; cối trên núi Lách ... bắn liên hồi ...

Chúng tôi cơ động ra trận địa trong lúc súng đạn mịt mùng để chi viện và giải quyết hậu quả ...

Diệt địch không phải là mục đích chính của trận phục bắt tù binh , trong khi ta : Tấn và Đạo trong tổ bắt chính phía tả luy dương bị hy sinh ...

Khi nỗi buồn của đội hình chúng tôi đứng trước mộ hai liệt sĩ , Hiệu phó nhà trường Liễu đọc điếu văn ... mọi người từ ngậm ngùi tiếc thương bất ngờ ngơ ngác ... vì ông đọc tên liệt sĩ ( một trong hai) lại là họ tên của tôi )

Đứng dưới hàng quân trong lúc nghiêm trang nhất không ai có thể ý kiến gì ... lòng tôi bất an ... sao lại là thế này ? Là điềm may hay báo gở ...?

Mãi cho đến khi ra trường cũng không ai giải thích ... nhưng tôi nghĩ có lẽ ông Hiệu phó vì thất vọng trong nhiệm vụ nên không tỉnh táo đã lẫn tên tôi ở tổ dự bị sang tên của người hy sinh ...và sau này qua bao trận đánh ác liệt ngay cả trong quãng đường hơn mười năm trên chiến trường Tây Nam trận đánh ở ngã ba biên ( trên đất Thái Lan cuối năm 1982) hồi d409 ,mìn nổ ,phía trước và phía sau tôi đều có đồng đội bị thương .rồi khi đột nhập ,địch soi đuốc sát mặt ( chỉ cách 20 cm) tôi vẫn hoá giải nhẹ nhàng ... và tháng 6 năm 1978 trận phía tây đường Công Hương Căm pu chia tên địch đưa súng lên bắn chỉ cách chưa đầy mười mét và các hướng đạn bắn cày xéo tan nát làm quân ta hy sinh 3 , bị thương 5 ( trong đó có tôi chỉ bị thương nhẹ ở đùi vẫn cầm súng tiếp tục chỉ huy chiến đấu...)

Sau khi xem phim Tây Du Ký liên tưởng đến mình tôi nghĩ” Có lẽ vì việc ông hiệu phó.. đã báo cáo xin xóa sổ tên tôi rồi cho nên trời đất đã không quản nữa “

Lính trinh sát đặc công Nguyễn Tiến Dũng - Ảnh : NVCC

May hơn khôn có lẽ là sự thật !

Hãy hiên ngang làm đúng với lòng mình .

Cuộc đời là một chiến binh,

Vì dân vì nước quên mình ai ơi !

(Còn nữa)