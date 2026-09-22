Phó Tổng thống Mỹ thừa nhận xung đột Nga - Ukraine 'khó giải quyết nhất'

Theo hãng tin TASS, Phó Tổng thống Mỹ Vance ngày 21/9 tuyên bố cuộc đối đầu giữa Nga - Ukraine là cuộc xung đột quốc tế khó giải quyết nhất ở thời điểm hiện tại.

"Tổng thống Donald Trump đã nói vấn đề Ukraine là cuộc xung đột quốc tế khó giải quyết nhất. Không có gì phải nghi ngờ về nhận định này, bởi đây là vấn đề rất khó tìm được sự đồng thuận của tất cả các bên. Tuy vậy, tôi luôn sẵn sàng làm việc cho một tổng thống đang nỗ lực giải quyết vấn đề", ông Vance cho biết.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: X/@JDVance

Ông Vance cũng khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục các nỗ lực nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine, đồng thời xác nhận việc Tổng thống Trump sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào cuối tuần này.

"Tổng thống Trump sẽ sớm gặp mặt ông Zelensky. Tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm thấy được những tiến triển tích cực", ông Vance nói.

Phát biểu trước khi lên đường tới Mỹ, Tổng thống Zelensky nhận định cuộc gặp với Tổng thống Trump có thể đem lại "thay đổi đáng kể" đối với nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Cũng liên quan đến các nỗ lực thúc đẩy đối thoại, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov dự kiến sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio tại New York vào ngày 23/9. Trước đó, Điện Kremlin nhận định các cuộc đàm phán 3 bên giữa đại diện Nga, Ukraine và Mỹ có thể được nối lại vào tháng 10.

Theo truyền thông Nga, Moscow nhiều lần khẳng định vẫn sẵn sàng cho các nỗ lực ngoại giao với điều kiện các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột phải được giải quyết và những thực tế mới trên thực địa được tôn trọng. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố không chấp nhận nhượng bộ về lãnh thổ trước Nga.