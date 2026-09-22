EU - Philippines hoàn tất đàm phán về Hiệp định Thương mại Tự do

Trang ABS-CBN đưa tin, các quan chức thông báo hôm 22/9, Liên minh châu Âu và Philippines đã hoàn tất đàm phán về một Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) song phương, tạo tiền đề cho Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen để chính thức ký kết thỏa thuận mang tính bước ngoặt này tại Manila.

Bà Von der Leyen xác nhận bà mong muốn trở lại Philippines vào năm 2027 để ký kết hiệp định.

Theo AP, hiệp định này đánh dấu thỏa thuận song phương mới nhất mà EU đạt được trong bối cảnh khối này nỗ lực đa dạng hóa các đối tác thương mại.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: AP/Pascal Bastien.

Ông Maroš Šefčovič, Ủy viên Thương mại EU Maros Sefcovic cho biết, ông cùng Bộ trưởng Thương mại Philippines María Cristina Aldeguer-Roque đã xây dựng thỏa thuận nhằm thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương đạt gần 30 tỷ euro (khoảng 35 tỷ USD) mỗi năm giữa khối EU gồm 27 quốc gia thành viên và quốc gia Đông Nam Á này.

“Thỏa thuận này còn giúp củng cố và đa dạng hóa chuỗi cung ứng vào thời điểm khả năng chống chịu trở thành ưu tiên chiến lược”, ông Šefčovič nhấn mạnh.

Thương mại giữa hai bên chủ yếu tập trung vào lĩnh vực điện tử, trong đó EU xuất khẩu máy bay, thịt lợn và dược phẩm, còn nhập khẩu chất bán dẫn, vi mạch tích hợp và máy móc công nghiệp sản xuất tại Philippines.

“Thỏa thuận còn mang tầm nhìn lớn hơn, gửi đi thông điệp rõ ràng rằng EU đang tăng cường cam kết của khối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”, ông Šefčovič nói.

EU đã tìm kiếm sự tăng trưởng và ổn định thông qua các mối liên kết thương mại mới từ Australia đến Argentina, trong bối cảnh khối này đang đối mặt với những biến động địa chính trị, bao gồm cuộc xung đột ở Trung Đông và xung đột tại Ukraine. EU cũng đang phải đối mặt với nhu cầu tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế...

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Nguồn video: VTV