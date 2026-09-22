Kỳ 1: Phát súng mở màn cho chuỗi bi kịch
Cách đây hơn 7 thập kỷ, Chiến dịch Ajax do Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tổ chức đã lật đổ Thủ tướng được bầu cử dân chủ Mohammad Mosaddegh và khôi phục quyền lực tuyệt đối cho Vua Mohammad Reza Pahlavi (vị Hoàng đế cuối cùng của lịch sử phong kiến Iran), qua đó chính thức khai tử nền dân chủ hiến pháp non trẻ của Iran. Sự kiện này mở màn cho chuỗi bí mật can thiệp lật đổ của Mỹ trên toàn cầu. Về bản chất, cuộc đảo chính chính là hành vi tước đoạt huyết mạch dầu mỏ để bảo vệ lợi ích tư bản phương Tây.
Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/ky-1-phat-sung-mo-man-cho-chuoi-bi-kich-745840.html