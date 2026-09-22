Kỳ 1: Phát súng mở màn cho chuỗi bi kịch

Mỹ và Trung Quốc đang thảo luận kế hoạch giảm hoặc dỡ bỏ thuế quan của Bắc Kinh đối với khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ, trong khuôn khổ một gói thỏa thuận rộng hơn về năng lượng và nông nghiệp. Thỏa thuận có thể được công bố nhân chuyến thăm Washington của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới.