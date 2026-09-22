Dải Gaza: Hội đồng Hòa bình kêu gọi quốc tế ủng hộ lộ trình chấm dứt xung đột

Hội đồng Hòa bình kêu gọi tất cả các bên thực hiện đầy đủ các cam kết ở Dải Gaza. (Nguồn: Anadolu)

Trong tuyên bố đăng trên nền tảng mạng xã hội X của Mỹ, Hội đồng Hòa bình cho biết, các mục tiêu chung bao gồm phi quân sự hóa và phi cực đoan hóa Gaza, duy trì viện trợ nhân đạo và hoạt động tái thiết, thiết lập một cơ chế quản lý dân sự và an ninh Palestine hiệu quả, đồng thời bảo đảm an ninh lâu dài cho cả người Palestine và Israel.

Hội đồng Hòa bình, do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm Chủ tịch, cho biết, kế hoạch này đã mở đường cho việc trả tự do và đưa tất cả con tin Israel trở về, tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hòa bình Gaza tại Sharm El-Sheikh, Ai Cập, cũng như các bước tiếp theo, trong đó có Nghị quyết 2803 của Hội đồng Bảo an LHQ và việc thành lập Hội đồng Hòa bình.

Theo Hội đồng, thỏa thuận đạt được với Hamas ngày 30/7 đã đưa ra lộ trình cho các giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn, bao gồm phi quân sự hóa, Israel rút quân, thiết lập cơ chế quản lý của người Palestine và tái thiết Gaza.

Lộ trình ngày 30/7 của Hội đồng Hòa bình cũng xác định việc chuyển giao các chức năng quản lý dân sự và an ninh tại Gaza cho Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza (NCAG).

Hội đồng Hòa bình kêu gọi tất cả các bên thực hiện đầy đủ các cam kết, tránh những hành động có thể làm suy yếu lệnh ngừng bắn, đồng thời đề nghị các đối tác quốc tế chuyển sự ủng hộ về chính trị thành những cam kết cụ thể.

Tuyên bố nêu rõ: “Đại hội đồng LHQ tạo cơ hội để củng cố sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với một khuôn khổ thống nhất”, đồng thời nhấn mạnh ngoại giao là phương thức hướng tới hòa bình và an ninh lâu dài tại Gaza.

Kể từ ngày 8/10/2023, chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza nhằm trả đũa cuộc tấn công trước đó một ngày của Hamas đã khiến hơn 73.000 người Palestine thiệt mạng và hơn 174.000 người bị thương, trong khi khoảng 90% cơ sở hạ tầng của vùng đất này đã bị hư hại hoặc phá hủy.