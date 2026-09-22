Saudi Arabia khởi động lại đường ống dẫn dầu Đông-Tây

Cơ sở lọc dầu ở Dammam, Saudi Arabia. Ảnh: THX/TTXVN

Hai trong số các nguồn tin cho biết đường ống sẽ hoạt động với công suất thấp sau khi khởi động lại. Một nguồn tin khác cho hay công ty dầu khí quốc gia Saudi Aramco đang tìm cách tăng lưu lượng bơm lên 4 triệu thùng mỗi ngày, nhưng không nêu rõ khi nào mục tiêu này có thể đạt được.

Một nguồn tin cho biết đường ống sẽ nối lại việc cung cấp dầu thô cho các nhà máy lọc dầu của Saudi Aramco nằm dọc bờ Biển Đỏ, đồng thời cho biết thêm rằng một lô hàng đã được lên kế hoạch bốc xếp tại Yanbu vào cuối ngày 22/9 để vận chuyển đến Trung Quốc.

Theo các nhà giao dịch, việc nối lại nguồn cung đã thúc đẩy áp lực bán ra trên thị trường dầu mỏ toàn cầu. Giá dầu thô Brent kỳ hạn đã giảm hơn 2 USD/thùng, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 8/9.

Kể từ khi dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz bị gián đoạn sau khi nổ ra xung đột tại Trung Đông, quốc gia xuất khẩu dầu hàng đầu của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã sử dụng đường ống Đông-Tây để chuyển hướng khoảng 4 triệu thùng mỗi ngày, tương đương khoảng 4% nguồn cung toàn cầu, đến Yanbu.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã buộc Saudi Arabia phải đóng cửa đường ống Đông-Tây vào ngày 13/9, làm gián đoạn hoạt động bốc xếp dầu thô tại cảng Yanbu của nước này.