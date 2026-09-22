[Video] Tiêu điểm 22/9: Greenland và lý do Mỹ muốn hiện diện lâu dài tại Bắc Cực

Mỹ, Đan Mạch và Greenland được cho là đã tiến gần một thỏa thuận mới về an ninh trên đảo. Nếu được ký và phê chuẩn, thỏa thuận có thể mở rộng quyền tiếp cận và hiện diện quân sự lâu dài của Washington, trong khi chủ quyền của Đan Mạch và quyền tự quyết của người dân Greenland vẫn được bảo đảm.

Greenland giữ vị trí đặc biệt trong hệ thống phòng thủ của Mỹ và NATO. Washington đã hiện diện quân sự trên đảo từ hơn 70 năm trước, trong đó căn cứ Vũ trụ Pituffik đóng vai trò quan trọng trong cảnh báo tên lửa, phòng thủ tên lửa và giám sát không gian từ hướng Bắc Cực.

Greenland cũng sở hữu nhiều loại khoáng sản quan trọng như đất hiếm, graphite, đồng, nickel và tungsten. Những nguồn tài nguyên này ngày càng được chú ý khi các nước phương Tây tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Bắc Cực đang trở thành không gian cạnh tranh ngày càng quan trọng khi băng biển thay đổi, các tuyến hàng hải có khả năng được tiếp cận nhiều hơn và hoạt động kinh tế gia tăng. Greenland nằm ở vị trí kết nối Bắc Mỹ, châu Âu và Bắc Cực, khiến hòn đảo trở thành một địa bàn mà Mỹ muốn bảo đảm lợi ích an ninh trong dài hạn.