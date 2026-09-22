Saudi Arabia cảnh báo an ninh, căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt

Đây là cảnh báo đầu tiên được đưa ra kể từ khi lực lượng Houthi tiến hành cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Riyadh cuối tuần qua. Những ngày gần đây, Saudi Arabia đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen, trong khi lực lượng này tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào lãnh thổ Saudi Arabia.

Khói bốc lên từ nhà tù ở tỉnh Al-Jawf, Yemen sau cuộc không kích ngày 7/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ngày 22/9, Houthi cáo buộc một cuộc không kích của Saudi Arabia nhằm vào nhà tù tại thành phố Al-Hazm, thủ phủ tỉnh Al-Jawf, miền Bắc Yemen, tối 21/9 khiến 9 tù nhân thiệt mạng. Houthi cũng cáo buộc các cuộc không kích tại thành phố cảng Mocha ở tỉnh Taiz đã khiến 6 dân thường thiệt mạng và 8 người bị thương. Saudi Arabia chưa đưa ra bình luận ngay về các cáo buộc trên.

Diễn biến giao tranh tại Yemen làm gia tăng quan ngại về an ninh hàng hải tại khu vực Biển Đỏ, đặc biệt là eo biển Bab al-Mandab, tuyến vận tải quan trọng đối với thương mại và vận chuyển năng lượng toàn cầu. Theo dự báo của Liên hợp quốc, số người phải sơ tán tại Yemen hiện vượt 130.000 người và có thể tăng lên hơn 230.000 người trong những tháng tới. Các nguồn tin quân sự từ hai phía cho biết giao tranh trong hai ngày qua khiến 154 người thiệt mạng; con số này chưa được xác minh độc lập.

Trong diễn biến liên quan, lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) kêu gọi Houthi chấm dứt các hoạt động quân sự, các hành động đe dọa và tấn công tàu thuyền dân sự, đồng thời quay trở lại tiến trình chính trị.

Anh cho biết sẽ cung cấp một số hỗ trợ quân sự cho Saudi Arabia. Pháp cũng tuyên bố sẵn sàng phối hợp bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này, đồng thời nhấn mạnh hoạt động hỗ trợ mang tính phòng thủ và không bao gồm việc tham gia xung đột với Houthi.