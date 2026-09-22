Ukraine tuyên bố tập kích căn cứ UAV Nga, phá hủy nhiều bệ phóng

Ukraine tuyên bố vừa tấn công trung tâm UAV lớn của Nga cách biên giới 175 km, làm hư hại 5 bệ phóng. Ảnh: Telegram/ Strategic Aviation

Ukraine tuyên bố đã tập kích một cơ sở quân sự của Nga tại tỉnh Oryol, nơi được cho là dùng để lưu trữ, chuẩn bị và phóng các UAV tấn công, làm hư hại ít nhất 5 bệ phóng.

Tờ Kyiv Post dẫn thông báo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, ngày 21/9, lực lượng nước này đã đánh trúng cơ sở gần làng Tsimbulova thuộc tỉnh Oryol của Nga. Đây được cho là địa điểm phục vụ việc lưu trữ, chuẩn bị và phóng UAV tấn công nhằm vào Ukraine.

Phía Ukraine cho biết ít nhất 3 khu vực lưu trữ UAV bị đánh trúng và bốc cháy. Một khu vực phóng UAV động cơ phản lực cùng 5 bệ phóng cũng bị hư hại.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho rằng các cuộc tập kích nhằm vào những địa điểm lưu trữ, chuẩn bị và phóng UAV là một phần trong nỗ lực làm giảm khả năng Nga sử dụng loại vũ khí này để tấn công các mục tiêu ở Ukraine.

Hình ảnh vệ tinh được công bố sau cuộc tập kích cho thấy một số khu vực trong cơ sở bị ảnh hưởng. Theo phân tích của các kênh tình báo mã nguồn mở (OSINT), hai quả đạn đã đánh trúng các công trình dạng hầm; một vụ được cho là xuyên vào bên trong công trình, trong khi vụ còn lại gây nổ trên bề mặt. Một số điểm khác xuất hiện dấu hiệu cháy, nổ thứ cấp và hư hại các nhà chứa.

Các nhà phân tích cũng nhận diện những mảnh vỡ UAV bị cháy tại khu vực chuẩn bị phóng.

Tuy nhiên, các nguồn chính thức của Nga hiện chưa xác nhận riêng việc khu phức hợp Tsimbulova bị đánh trúng. Thống đốc tỉnh Oryol Andrey Klychkov cho biết trong đêm 21/9, lực lượng phòng không Nga đã tiêu diệt 32 UAV trên địa bàn tỉnh. Ông nói cuộc tập kích khiến 3 nhà dân bị hư hại nhưng không có người thương vong.

Theo truyền thông địa phương, một tòa nhà nơi đặt ủy ban bầu cử lãnh thổ cũng bị hư hại. Ông Klychkov cho biết thời điểm xảy ra vụ việc không có người bên trong nên không có thương vong.

Khu phức hợp Tsimbulova là gì?

Tsimbulova nằm tại tỉnh Oryol, cách biên giới Ukraine khoảng 175-180 km. Theo các hình ảnh vệ tinh công khai, đây là một khu phức hợp có quy mô lớn, gồm các khu vực lưu trữ, công trình phụ trợ và các vị trí phóng UAV.

Theo các phân tích hình ảnh vệ tinh, công trình bắt đầu được xây dựng từ năm 2024 và được mở rộng đáng kể trong năm 2026. Một số nguồn nghiên cứu cho rằng những đợt phóng UAV đầu tiên từ cơ sở này có thể đã diễn ra từ mùa Thu năm 2024.

Hình ảnh vệ tinh được các nhà nghiên cứu phân tích cho thấy khu vực này rộng khoảng 2 x 4 km và có nhiều cơ sở lưu trữ cùng vị trí phóng. Một số nguồn từng xác định ít nhất 12 vị trí phóng hoạt động, trong khi các phân tích khác cho rằng số bệ phóng có thể lên tới 16 hoặc nhiều hơn.

Cơ sở được cho là có các UAV thuộc dòng Geran, trong đó có những biến thể động cơ phản lực như Geran-4 và Geran-5. Tuy nhiên, số lượng UAV thực tế được lưu trữ tại đây cũng như mức độ thiệt hại sau cuộc tập kích chưa được phía Nga xác nhận.

Đây không phải lần đầu khu vực Tsimbulova trở thành mục tiêu của Ukraine. Các nguồn Ukraine cho biết cơ sở này từng bị tập kích trước đó vào cuối tháng 8, trong khi các nguồn Nga được tìm thấy hiện chủ yếu xác nhận quy mô các cuộc tập kích UAV vào tỉnh Oryol nói chung, chứ chưa xác nhận chi tiết thiệt hại tại Tsimbulova.