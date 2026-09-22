Tổng thống Iran tìm kiếm sự ủng hộ của quốc tế

Phái đoàn Iran do Tổng thống Masoud Pezeshkian dẫn đầu ngày 22/9 rời Tehran tới New York dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ). Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Iran và Mỹ đã giao chiến gần 7 tháng.

Ông Pezeshkian dự kiến phát biểu trước Đại hội đồng ngày 23/9, coi đây là diễn đàn để Iran trình bày lập trường và tìm kiếm sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

"Iran sẽ mạnh mẽ bảo vệ lập trường của mình tại các diễn đàn quốc tế và truyền tải thông điệp của người dân tới thế giới", ông nói trước khi lên đường.

Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết mục tiêu quan trọng nhất của Tehran là hiện diện tại một diễn đàn quốc tế lớn để bảo vệ quyền và lợi ích của người dân Iran.

Theo thỏa thuận năm 1947 về việc đặt trụ sở LHQ tại New York, Mỹ cam kết không áp đặt cản trở đối với quan chức các nước thành viên đến tham dự hoạt động của tổ chức này. Vì vậy, Washington vẫn phải cho phép phái đoàn Iran tham dự Đại hội đồng.

Tuy nhiên, ông Pezeshkian và các quan chức Iran sẽ chịu nhiều hạn chế khi ở Mỹ. Họ chỉ được di chuyển từ sân bay tới khách sạn Millennium Hilton và giữa khách sạn này với trụ sở LHQ gần đó.

Do các lệnh trừng phạt, họ cũng bị hạn chế mua một số hàng hóa nếu không được Bộ Ngoại giao Mỹ cấp phép.

Tại Đại hội đồng, ông Pezeshkian được cho là sẽ đưa ra lập luận của Tehran về cuộc xung đột với Washington.

Chuyên gia Richard Gowan thuộc Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế nhận định ông có thể nhấn mạnh rằng các hành động của Iran nhằm mục đích "tự vệ".

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến phát biểu ngày 22/9 và từng nói các cuộc tấn công Iran nhằm ngăn nước này phát triển vũ khí hạt nhân. IAEA cho biết Iran đang sở hữu hơn 400 kg uranium làm giàu cấp độ cao.

Khả năng đối thoại giữa 2 bên tại New York vẫn chưa rõ ràng. Ông Trump nói đang "cân nhắc" các bước đi tiếp theo và không loại trừ gặp ông Pezeshkian.

Tuy nhiên, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho rằng các cuộc đàm phán Mỹ-Iran có thể diễn ra ở một nơi khác.