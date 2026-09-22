Trung Quốc có thể giảm hoặc dỡ bỏ thuế LNG Mỹ

(Ảnh: Reuters)

Theo hai nguồn tin được thông báo về các cuộc thảo luận, việc giảm thuế đối với LNG Mỹ đang được xem xét cùng một khuôn khổ thương mại rộng hơn, trong đó Mỹ và Trung Quốc mỗi bên có thể sẽ giảm thuế đối với khoảng 30 tỷ USD hàng hóa của nhau.

Trung Quốc áp thuế 15% đối với LNG Mỹ vào tháng 2/2025 nhằm đáp trả các mức thuế mà Tổng thống Donald Trump áp lên hàng hóa Trung Quốc. Động thái này gần như khiến hoạt động thương mại LNG giữa hai nước đình trệ.

Cuộc thảo luận giữa hai nước diễn ra trong bối cảnh các nhà sản xuất LNG Mỹ đang tìm kiếm thêm thị trường tiêu thụ cho công suất xuất khẩu mới - được xây dựng dọc bờ Vịnh Mexico. Căng thẳng thương mại kéo dài khi Trung Quốc đã khiến thị trường LNG lớn của nước này trở nên khó tiếp cận hơn đối với các doanh nghiệp Mỹ.

Các nguồn tin cho biết, những cuộc thảo luận trên nằm trong nỗ lực ổn định quan hệ thương mại trước cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến diễn ra ngày 24/9. Tuy nhiên, các nội dung đang được bàn thảo vẫn chưa được quyết định cuối cùng.

Ngành LNG Mỹ đang bước vào giai đoạn mở rộng mạnh. Công suất xuất khẩu của nước này dự kiến tăng khoảng 10 tỷ feet khối/ngày từ nay đến năm 2027 khi các dự án mới và dự án mở rộng đi vào vận hành. Trong số các doanh nghiệp đang tăng công suất có Cheniere Energy, Venture Global, Sempra, NextDecade và Exxon Mobil.

Việc các khách hàng Trung Quốc quay trở lại thị trường Mỹ sẽ mở thêm một thị trường lớn cho các nhà sản xuất LNG Mỹ, trong bối cảnh những biến động địa chính trị đang làm thay đổi dòng chảy năng lượng toàn cầu. Điều này cũng có thể hỗ trợ nhu cầu đối với các dự án LNG đang được xây dựng hoặc đang tìm kiếm nguồn vốn và khách hàng dài hạn.

Theo ước tính của ngành và phân tích của Reuters, trong gần 100 triệu tấn công suất LNG đang được xây dựng tại Mỹ, khoảng 24,5 triệu tấn chưa có hợp đồng dài hạn với khách hàng.

Sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát năm 2022 làm gián đoạn nguồn cung khí đốt qua đường ống của Nga tới châu Âu, nhiều lô LNG Mỹ vốn có thể được đưa sang châu Á đã được chuyển hướng sang châu Âu.

Trong khi đó, xung đột giữa Mỹ và Iran tại Trung Đông cũng đang làm thay đổi dòng chảy năng lượng toàn cầu. Những gián đoạn nguồn cung làm gia tăng cạnh tranh đối với các lô LNG tại thị trường châu Á.

Trung Quốc hiện là nước nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới, trong khi Mỹ là nước xuất khẩu LNG lớn nhất. Vì vậy, hai nước đều có lợi ích kinh tế trong việc khôi phục hoạt động thương mại LNG, vốn từng tăng trưởng nhanh trước khi tranh chấp thuế quan bùng phát.

Theo số liệu của Chính phủ Mỹ, số chuyến tàu LNG của Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc giảm từ 64 chuyến năm 2024 xuống gần như bằng 0 trong năm 2025 sau khi Bắc Kinh áp thuế.

Năm 2021, số chuyến tàu LNG Mỹ tới Trung Quốc đạt kỷ lục 131 chuyến, cho thấy tốc độ tăng trưởng nhanh của thương mại LNG giữa hai nước sau khi Mỹ bắt đầu xuất khẩu LNG quy mô lớn từ khu vực Lower 48 vào năm 2016.

Trong cuộc tranh chấp thương mại giữa chính quyền Trump nhiệm kỳ đầu và Bắc Kinh, lượng LNG Mỹ xuất sang Trung Quốc giảm xuống chỉ còn 2 chuyến trong năm 2019, trước khi phục hồi mạnh vào năm 2020 và 2021.

Dữ liệu vận tải biển của LSEG cho thấy, trong những tháng gần đây, một số lô LNG của Mỹ rời các cảng xuất khẩu đã đến Trung Quốc hoặc đang trên đường tới nước này. Diễn biến này cho thấy các khách hàng Trung Quốc đã bắt đầu quay trở lại thị trường LNG Mỹ, bất chấp mức thuế vẫn còn hiệu lực.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), xuất khẩu LNG của Mỹ đạt trung bình 17,4 tỷ feet khối/ngày trong nửa đầu năm 2026, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2025.