Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 529/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Đất xanh miền Bắc.

Đất xanh miền Bắc vi phạm chứng khoán (ảnh minh họa: datxanhmienbac).

Theo đó, Đất xanh miền Bắc bị UBCKNN phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) Báo cáo tình hình tài chính năm 2024.

Công ty gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho HNX không đúng thời hạn tài liệu, Báo cáo tài chính năm 2022, Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2023, Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023, Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023.

Ngoài ra, Công ty gửi nội dung công bố thông tin không đúng thời hạn cho HNX với các tài liệu, Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2023, Tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2024, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023.