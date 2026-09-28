Chứng khoán sáng 28/9: Khối ngoại xả ròng gần 400 tỷ đồng

Khép lại phiên giao dịch sáng 28/9, áp lực bán gia tăng trên diện rộng đẩy VN-Index giảm sâu 16,40 điểm (-0,92%), lùi về mốc 1.768,71 điểm.

Trên các sàn phụ, HNX-Index giảm 3,24 điểm (-1,19%) xuống 268,97 điểm, trong khi UPCoM-Index mất 0,25 điểm (-0,20%), đóng cửa tại 124,96 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường ghi nhận 350,79 triệu cổ phiếu được sang tay, tương đương giá trị 7.661,45 tỷ đồng. Trong đó, phương thức giao dịch thỏa thuận đóng góp 41,98 triệu đơn vị, tương ứng 904,20 tỷ đồng.

Độ rộng thị trường chìm trong sắc đỏ với 432 mã giảm giá (bao gồm 19 mã giảm sàn) và 943 mã đứng giá, lấn át hoàn toàn con số 141 mã tăng giá (với 11 mã tăng trần).

Khối ngoại tiếp tục duy trì đà xả hàng khi bán ra 956,46 tỷ đồng và chỉ giải ngân mua vào 568,31 tỷ đồng, ghi nhận trạng thái bán ròng 388,15 tỷ đồng trong nửa đầu ngày.

Nguồn dữ liệu: VietStock Finance

Trên bản đồ nhiệt, nhịp điều chỉnh lan rộng ở phần lớn các nhóm ngành trọng yếu.

Khu vực Tài chính chịu sức ép nặng nề với sự suy yếu đồng loạt của cả ngân hàng và chứng khoán; điển hình như: TCB (-2,26%), SSI (-2,90%), VND (-3,14%), SHS (-3,65%), VCI (-3,03%), BID (-2,10%), HDB (-1,80%) và VPB (-1,74%).

Lực cầu tại khu vực này khá mỏng, chỉ xuất hiện cục bộ ở BVH (+3,92%), MSB (+1,42%) và STB (+1,05%).

Tình trạng phân phối tương tự cũng diễn ra gay gắt ở nhóm Bất động sản, dẫn đầu là nhịp lao dốc mạnh của NVL (-6,75%), CEO (-3,57%), DIG (-3,18%), SJS (-2,17%) và DXG (-1,78%); nỗ lực giữ nhịp chỉ trông cậy vào VHM (+0,87%).

Sự suy yếu của các trụ cột đa ngành như FPT (-2,47%), MSN (-2,28%), MWG (-1,91%) hay HPG (-0,97%) càng gia tăng gánh nặng lên chỉ số chung. Ở chiều ngược lại, dòng tiền chỉ tìm đến số ít cổ phiếu duy trì được sắc xanh như VSC (+2,64%) thuộc nhóm Công nghiệp hay BSR (+1,32%) và PVT (+0,43%) thuộc nhóm Năng lượng.

Nguồn dữ liệu: VietStock Finance

Bức tranh các nhóm ngành khép lại phiên sáng với trạng thái suy yếu toàn diện khi có tới 10 trên 11 lĩnh vực chính lùi bước trước áp lực xả hàng. Dòng tiền phòng thủ chỉ giúp duy nhất nhóm Năng lượng đi ngược thị trường, giữ được nhịp tăng 0,57%.

Gánh nặng lớn nhất đè lên chỉ số đến từ sự đồng thuận giảm giá của các rổ cổ phiếu vốn hóa lớn.

Nhóm Tài chính quy mô hàng đầu (chiếm 32,17% vốn hóa) sụt giảm 1,25%, trong khi nhóm Bất động sản (28,96%) cũng để mất 0,42%. Đà lao dốc càng bị khuếch đại bởi mức giảm sâu của Dịch vụ truyền thông (-2,40%) và Công nghệ thông tin (-2,36%), cùng sự suy yếu tại Tiêu dùng không thiết yếu (-1,38%), Nguyên vật liệu (-1,17%) và Công nghiệp (-1,01%).

Nguồn dữ liệu: VietStock Finance

Ở chiều nâng đỡ, VHM đóng vai trò trụ cột vững chắc nhất khi nỗ lực mang về 1,05 điểm cho VN-Index. Lực cầu phòng thủ ghi nhận sự hỗ trợ cục bộ từ BVH (+0,44 điểm), BSR (+0,43 điểm) và STB (+0,32 điểm).

Tuy nhiên, lực kéo từ các đại diện này, cùng với mức đóng góp khiêm tốn của MSB (+0,13 điểm) hay PET (+0,10 điểm), là quá mỏng manh. Tổng mức tác động của nhóm cổ phiếu tích cực trên biểu đồ chỉ đạt vỏn vẹn 2,71 điểm, hoàn toàn lép vế trước áp lực xả hàng chung.

Phía bên kia bảng điện, sức ép khổng lồ đè nặng lên hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn. VIC trở thành lực cản lớn nhất khi kéo lùi chỉ số tới 1,63 điểm, tạo nên sự phân hóa gay gắt ngay trong nội bộ họ Vingroup.

Đà lao dốc của thị trường bị nới rộng bởi nhịp điều chỉnh sâu từ nhóm ngân hàng, dẫn đầu là BID (-1,21 điểm) và TCB (-1,10 điểm). Lực bán dứt khoát tại VPB (-0,66 điểm), FPT (-0,56 điểm), MCH (-0,54 điểm) và VCB (-0,53 điểm) tiếp tục cộng hưởng, đẩy tổng mức ảnh hưởng của rổ cổ phiếu giảm vọt lên 7,78 điểm, trực tiếp dìm VN-Index chìm sâu dưới mốc tham chiếu khi khép lại phiên sáng.

Mở cửa phiên giao dịch, đồ thị VN-Index ghi nhận một nhịp kéo rướn chớp nhoáng, đẩy chỉ số vọt lên chạm mức cao nhất quanh 1.785 điểm ngay trong những phút đầu ngày. Tuy nhiên, đà hưng phấn này lập tức bị bẻ gãy bởi áp lực cung dâng cao dứt khoát.

Đường giá quay đầu lao dốc, hình thành một nhịp rơi thẳng đứng xuyên thủng mốc 1.780 và lùi sâu về vùng 1.767 - 1.768 điểm vào khoảng 10:00. Nỗ lực bắt đáy xuất hiện sau cú rũ giúp thị trường có nhịp nảy ngắn lên sát ngưỡng 1.775 điểm, nhưng lực cầu quá mỏng manh không đủ để duy trì đà phục hồi.

Trong hơn một giờ giao dịch cuối phiên sáng, áp lực xả hàng tiếp tục lấn lướt khiến VN-Index trượt dài từ từ.

Chỉ số khép lại nửa ngày giao dịch tại 1.768,71 điểm, chốt chặt ở vùng giá thấp nhất phiên mà không xuất hiện bất kỳ nhịp rút chân đáng kể nào.

Nguồn dữ liệu: TradingView

Nhận định kỹ thuật VNINDEX

Triển vọng của chỉ số VN-Index ngày càng trở nên khởi sắc, tích cực hơn. Đợt sóng tăng phát triển từ mức 1,639.66 vẫn đang duy trì cấu trúc tăng giá thuyết phục.

Trong ngắn hạn, có những nhịp rung lắc dưới vai trò các sóng điều chỉnh. Hành động giá gần mới tiếp tục gợi mở khả năng sóng tăng có thể chuẩn bị quay trở lại tiến lên cao hơn. Kỳ vọng hướng đến mục tiêu ở mức 1,980.25.

Ở chiều ngược lại, kịch bản lý tưởng là VN-Index tiếp tục duy trì trên mốc 1.715,91 điểm. Đây là ngưỡng quan trọng để cấu trúc tăng hiện tại còn hiệu lực.

Chừng nào chỉ số vẫn giữ được vùng này, xu hướng tăng vẫn được ưu tiên và các nhịp điều chỉnh ngắn hạn có thể được xem là những pha rung lắc trong xu hướng chính. Ngược lại, nếu mốc 1.715,91 điểm bị xuyên thủng rõ ràng, cấu trúc tăng hiện tại sẽ cần được đánh giá lại.

Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất phân tích kỹ thuật và tham khảo tại thời điểm được đề cập; không phải là khuyến nghị mua, bán hay nắm giữ cổ phiếu. Dữ liệu thị trường có thể thay đổi sau thời điểm ghi nhận.

Nhà đầu tư cần kết hợp thêm yếu tố quản trị rủi ro, diễn biến thị trường chung và tình hình tài chính cá nhân trước khi đưa ra quyết định đầu tư.