SCIC đấu giá hơn 79 triệu cổ phiếu Seaprodex bất thành: 'Đất vàng' chưa đủ sức hút?

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo không tổ chức phiên bán đấu giá theo lô cổ phần của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Seaprodex – mã chứng khoán: SEA).

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên bán đấu giá theo lô cổ phần của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sở hữu vào ngày 29/9/2026.

Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc, không có nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá mua lô cổ phần này. Do đó theo quy định, phiên bán đấu giá theo lô cổ phần của công ty không đủ điều kiện để tổ chức.

Khu "đất vàng" 3 mặt tiền của Seaprodex

Trước đó, SCIC thông báo thực hiện đấu giá theo lô cổ phần đối với 79.228.000 cổ phiếu SEA, giá khởi điểm 8.509 tỷ đồng/lô, tương đương giá trung bình khởi điểm 107.400 đồng/cổ phiếu. Đây là toàn bộ sở hữu của SCIC tại Seaprodex, tương đương tỷ lệ sở hữu 63,38%.

Chốt phiên giao dịch ngày 25/9, cổ phiếu SEA chỉ giao dịch vùng 52.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, mức giá khởi điểm đấu giá cao hơn thị giá giao dịch của cổ phiếu này khoảng 45%.

Trong cơ cấu cổ đông hiện nay, ngoài SCIC sở hữu 63,38%, cổ đông lớn của Seaprodex còn gồm: Công ty CP Địa ốc Ngân Hiệp nắm 24,03%, Công ty CP Đầu tư Redwood sở hữu 8,44% vốn, còn lại 4,15% vốn thuộc về các cổ đông nhỏ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026, tính đến cuối tháng 6 năm nay, Seaprodex có tổng tài sản 2.905 tỷ đồng.

Trong đó, tài sản đáng chú ý nhất được ghi nhận là quyền sử dụng đất tại số 2 - 4 - 6 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM - nơi đặt trụ sở doanh nghiệp.

Khu đất này rộng 1.522 m2, trong đó 1.458 m2 không phạm lộ giới, nằm tại giao lộ Đồng Khởi - Tôn Đức Thắng – vị trí đắc địa bậc nhất khu trung tâm TP.HCM với 3 mặt tiền đường. Khu đất được quy hoạch phát triển thành khu phức hợp gồm khách sạn, thương mại, văn phòng và căn hộ, với chiều cao tối đa 20 tầng.

Báo cáo tài chính của Seaprodex đang ghi nhận hơn 692 tỷ đồng liên quan khu đất này. Tuy nhiên, đây chỉ là giá trị sổ sách, không phải giá thị trường của lô đất.

Theo doanh nghiệp, tháng 12/2025, UBND TPHCM đã phê duyệt phương án giá đất theo giá thị trường để chuyển nhượng lô đất cho Seaprodex và doanh nghiệp cũng đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính vào đầu năm 2017.

Tuy nhiên, đến nay Seaprodex vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên chưa thể triển khai dự án xây dựng Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ trên khu đất này.

Về kết quả kinh doanh nửa đầu năm nay, Seaprodex đạt doanh thu thuần gần 435 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 100 tỷ đồng.