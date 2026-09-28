Bà Đặng Huỳnh Ức My nâng sở hữu tại TTC AgriS lên gần 13%

Bà Đặng Huỳnh Ức My vừa hoàn tất mua 11 triệu cổ phiếu SBT của Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, HoSE: SBT) trong thời gian từ ngày 8/9 đến 21/9/2026. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận với mục đích đầu tư.

Trước giao dịch, bà My sở hữu hơn 107,63 triệu cổ phiếu SBT, tương đương 11,87% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Sau khi hoàn tất thương vụ, lượng cổ phiếu do bà trực tiếp nắm giữ tăng lên hơn 120,77 triệu đơn vị, tương ứng với tỉ lệ 12,92%.

Đây là lần gia tăng sở hữu tiếp theo của bà My tại TTC AgriS sau một đợt nhận chuyển nhượng cổ phiếu quy mô lớn trước đó. Trong năm 2024, bà từng đăng ký nhận chuyển nhượng hơn 42,75 triệu cổ phiếu SBT từ bà Huỳnh Bích Ngọc và Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công. Các giao dịch này đưa phần sở hữu trực tiếp của bà Ức My tại doanh nghiệp tăng đáng kể so với trước đó.

Diễn biến trên gắn với quá trình chuyển giao vai trò quản trị tại TTC AgriS. Từ năm 2024, bà My đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, trong khi bà Huỳnh Bích Ngọc (mẹ bà My) tiếp tục tham gia HĐQT. Cơ cấu này được duy trì cùng với tỷ lệ sở hữu đáng kể của nhóm cổ đông liên quan tại doanh nghiệp.

Bà Đặng Huỳnh Ức My nâng sở hữu TTC AgriS sau khi mua thêm 11 triệu cổ phiếu (Ảnh: SBT).

Theo số liệu công bố sau giao dịch, bà Huỳnh Bích Ngọc hiện nắm hơn 67,89 triệu cổ phiếu SBT, tương đương 7,49% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Ngoài hai cá nhân này, nhóm cổ đông liên quan còn có ông Đặng Huỳnh Thái Sơn và Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công.

Tổng cộng, nhóm cổ đông liên quan đến bà My đang sở hữu hơn 317,84 triệu cổ phiếu SBT, tương đương khoảng 34,01% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của TTC AgriS. Riêng phần sở hữu trực tiếp của bà My sau giao dịch chiếm gần 13% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

TTC AgriS hiện hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lấy mía đường làm ngành kinh doanh cốt lõi và phát triển các hoạt động liên quan đến vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến và phân phối. Trong bối cảnh doanh nghiệp tiếp tục mở rộng chuỗi giá trị nông nghiệp, cơ cấu sở hữu tại SBT vẫn tập trung đáng kể ở nhóm cổ đông liên quan.