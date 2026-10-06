Đất bỏ hoang có thể chịu thuế 0,2%

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bổ sung mức thuế suất đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng. Theo đó, các loại đất này chịu thuế suất 0,2% và không áp dụng hạn mức.

Nếu được Quốc hội thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên khái niệm “đất bỏ hoang” được đưa vào luật và áp dụng mức thuế riêng.

Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang. Ảnh minh họa.

Theo quy định hiện hành, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có hiệu lực từ năm 2010 quy định thuế đối với đất ở theo biểu thuế lũy tiến từng phần.

Cụ thể, diện tích đất ở trong hạn mức chịu thuế suất 0,03%; phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức chịu thuế suất 0,07%; phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức chịu thuế suất 0,15%.

Đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, thuế suất là 0,03%. Đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định chịu thuế suất 0,15%, trong khi đất lấn, chiếm chịu thuế suất 0,2%.

Như vậy, mức thuế suất 0,2% được đề xuất đối với đất bỏ hoang cao gần 7 lần mức 0,03% đang áp dụng với đất ở trong hạn mức và một số loại đất phi nông nghiệp.

Bộ Tài chính cho biết, pháp luật về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành đã có những quy định nhằm hướng tới sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả. Tuy nhiên, luật chưa quy định mức thuế suất riêng đối với đất bỏ hoang, đất không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng.

Việc bổ sung quy định này nhằm thể chế hóa Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương về khắc phục tình trạng sử dụng đất lãng phí, đất bỏ hoang, chậm đưa đất vào sử dụng và áp dụng chính sách thuế cao hơn đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng.

Theo Bộ Tài chính, dù số thu tuyệt đối từ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng qua các năm, khoản thu này vẫn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng thu ngân sách Nhà nước do cơ quan thuế quản lý.

Trong giai đoạn 2021-2025, tỷ trọng số thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp dao động từ 0,14% đến 0,22%, bình quân khoảng 0,19% tổng thu ngân sách Nhà nước do cơ quan thuế quản lý.

Tỷ trọng này tăng lên 0,22% trong các năm 2023-2024, nhưng giảm xuống còn 0,17% vào năm 2025.

Bộ Tài chính đánh giá, tốc độ tăng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thấp hơn tốc độ tăng chung của các khoản thu ngân sách Nhà nước. Vì vậy, vai trò của sắc thuế này trong cơ cấu thu ngân sách nhìn chung chưa có thay đổi đáng kể.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân dự kiến được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp tháng 10.