Ba lãnh đạo Hodeco cùng đăng ký mua cổ phiếu HDC

Ảnh minh họa. Nguồn: Hodeco

Theo các thông báo trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 6/10, các lãnh đạo và người có liên quan tại CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, HoSE: HDC) đồng loạt đăng ký mua vào cổ phiếu nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

Cụ thể, ông Đoàn Hữu Thuận, Chủ tịch HĐQT Hodeco, đăng ký mua 500.000 cổ phiếu. Trước giao dịch, ông Thuận sở hữu hơn 20,66 triệu cổ phiếu, tương ứng 8,996% vốn. Nếu hoàn tất, lượng nắm giữ sẽ tăng lên hơn 21,16 triệu cổ phiếu, tương ứng 9,21% vốn.

Ông Đoàn Hữu Hà An, con trai ông Thuận, đăng ký mua 300.000 cổ phiếu HDC. Hiện ông Hà An sở hữu hơn 2,23 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,97% vốn; sau giao dịch dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu lên 1,1%.

Một người con khác của Chủ tịch Hodeco là ông Đoàn Hữu Hà Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc, đăng ký mua 200.000 cổ phiếu. Nếu giao dịch thành công, ông Hà Vinh dự kiến nâng lượng sở hữu từ gần 4,34 triệu lên gần 4,54 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 1,98% vốn.

Trong khi đó, ông Lê Viết Liên - thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Hodeco, đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu, là lượng đăng ký lớn nhất trong đợt này. Sau giao dịch, ông Liên dự kiến sở hữu hơn 9,02 triệu cổ phiếu, tương ứng 3,93% vốn.

Ông Liên đăng ký mua lại sau khi vừa bán ra tổng cộng 700.000 cổ phiếu, gồm 500.000 cổ phiếu bán theo đăng ký ngày 2/10 và 200.000 cổ phiếu bị công ty chứng khoán bán giải chấp ngày 29/9.

Như vậy tổng cộng, các lãnh đạo và người liên quan của Hodeco đăng ký mua tổng cộng 2 triệu cổ phiếu HDC. Các giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trong thời gian từ ngày 9/10 đến 7/11/2026.

Trên thị trường, cổ phiếu HDC kết phiên 6/10 ở giá 10.100 đồng/cổ phiếu, đi ngang so với phiên liền trước, với hơn 3,2 triệu cổ phiếu được giao dịch. Đây là một trong những mã bất động sản giảm mạnh nhất thời gian qua khi mất gần 70% giá trị so với đỉnh gần nhất hồi tháng 10 năm ngoái (gần 32.000 đồng/cp).