TP.HCM tính phát hành trái phiếu để huy động vốn cho dự án trọng điểm

TP.HCM dự kiến mở thêm kênh huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu đô thị và trái phiếu công trình để đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về phát hành trái phiếu đô thị và trái phiếu công trình tại Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 6/10 đến hết ngày 16/10.

Theo dự thảo, đây là nhóm trái phiếu chính quyền địa phương do UBND TP.HCM phát hành nhằm huy động vốn cho các chương trình, công trình và dự án trọng điểm của thành phố. Trái phiếu có thể được phát hành bằng Đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi.

Các phương thức phát hành được đề xuất gồm bảo lãnh phát hành, đấu thầu, bán trực tiếp, đại lý phân phối và các hình thức khác phù hợp quy định pháp luật.

Nguồn vốn huy động sẽ được quản lý tập trung và sử dụng đúng mục đích cho các chương trình, dự án, công trình đã được cấp có thẩm quyền quyết định và hoàn thành các thủ tục đầu tư, môi trường liên quan.

Việc phát hành phải nằm trong hạn mức vay, dư nợ vay, bội chi, kế hoạch vay và trả nợ của ngân sách thành phố, đồng thời bảo đảm các chỉ tiêu an toàn nợ công và khả năng thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi cùng các chi phí liên quan.

Với trái phiếu phát hành bằng ngoại tệ, dự thảo cho phép thành phố thực hiện các giao dịch phòng ngừa rủi ro tỷ giá, lãi suất gắn với nghĩa vụ nợ trái phiếu, phù hợp đề án phát hành và quy định pháp luật.

TP.HCM cũng dự kiến xây dựng chương trình phát hành trung hạn, cho phép thực hiện nhiều đợt phát hành dựa trên kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch tài chính, kế hoạch vay và trả nợ và khả năng cân đối ngân sách. Cơ chế này nhằm tăng tính chủ động trong huy động vốn theo điều kiện thị trường.

Theo đánh giá của thành phố, nhu cầu vốn cho giao thông, chỉnh trang và phát triển đô thị, môi trường, chống ngập, năng lượng, logistics, chuyển đổi số và hạ tầng xã hội đang ở mức lớn. Trong đó, hệ thống đường sắt đô thị và các công trình giao thông chiến lược cần nguồn vốn trung và dài hạn.

Một số dự án hạ tầng lớn TP.HCM dự kiến triển khai hoặc đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới gồm cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2, đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu đến Vành đai 3, nút giao Gò Công và đoạn đường trục Bắc - Nam từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Bên cạnh bổ sung nguồn vốn cho đầu tư phát triển, TP.HCM kỳ vọng trái phiếu đô thị và trái phiếu công trình sẽ trở thành một trong những sản phẩm tài chính nền tảng của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy các dịch vụ như tư vấn, thu xếp phát hành, xếp hạng tín nhiệm, quản trị rủi ro và giao dịch thứ cấp.

Cơ chế này được xây dựng trên cơ sở Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16, được Quốc hội thông qua ngày 24/8. Trước đó, Sở Tài chính TP.HCM cho biết việc mở thêm các kênh huy động vốn là cần thiết trong bối cảnh nhu cầu đầu tư cho các dự án chiến lược giai đoạn 2026-2035 rất lớn.