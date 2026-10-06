Hải Phòng thu ngân sách trong 9 tháng đạt 88,4% dự toán Trung ương giao

Bốc xếp hàng hóa xuất khẩu ở cảng Container Quốc tế Hải Phòng. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Theo thống kê của Chi cục Hải quan khu vực III, lũy kế đến hết tháng 9/2026, thu ngân sách nhà nước 74.427,8 tỷ đồng, đạt 88,4% dự toán Trung ương giao, đạt 81,3% chỉ tiêu phấn đấu của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng và 76,4% chỉ tiêu phấn đấu Cục Hải quan giao và tăng 19,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Cụ thể, Chi cục Hải quan khu vực III cho biết, số thu ngân sách trong tháng 9 của đơn vị đạt 131,2% kế hoạch dự kiến và 109% chỉ tiêu phấn đấu, tương ứng số thu vượt hơn 2.214 tỷ đồng so với kế hoạch dự kiến, vượt 764,5 tỷ đồng so với mức phấn đấu.

Trong đó, đóng góp lớn nhất là Đội Thông quan với 7.066,5 tỷ đồng, chiếm gần 76% tổng thu tháng. Tiếp đến, là Hải quan Khu chế xuất và Khu công nghiệp Hải Phòng thu 1.678,3 tỷ đồng; Hải quan Hải Dương thu 484,3 tỷ đồng; Đội Phúc tập và Kiểm tra sau thông quan thu 10,8 tỷ đồng.

Chi cục Hải quan khu vực III cũng cho biết, trong tháng 9 toàn Chi cục thực hiện thủ tục cho 240.736 tờ khai; tổng kim ngạch hàng hóa làm thủ tục, đạt 13,9 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ. Trong đó, nhập khẩu đạt 7,7 tỷ USD, xuất khẩu đạt 6,2 tỷ USD; kim ngạch có thuế đạt 2,6 tỷ USD.

Tăng trưởng xuất khẩu của thành phố Hải Phòng không diễn ra riêng lẻ mà gắn với sự mở rộng đồng thời của công nghiệp chế biến, chế tạo, đầu tư nước ngoài và hệ thống hạ tầng logistics.

Đây là nền tảng quan trọng để thành phố tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng thương mại trong những tháng cuối năm.

Cùng với hoạt động sản xuất và xuất nhập khẩu, năng lực cảng biển và logistics tiếp tục là một trong những yếu tố tạo lợi thế cạnh tranh cho TP. Hải Phòng, đặc biệt là thúc đẩy lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn.

Sự tăng trưởng đồng thời của hàng hóa qua cảng, xuất nhập khẩu và dịch vụ logistics cho thấy vai trò ngày càng lớn của TP. Hải Phòng trong chuỗi cung ứng khu vực.

Thành phố đang tiếp tục hoàn thiện Đề án xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trở thành trung tâm logistics quốc tế hiện đại, triển khai thí điểm nền tảng logistics liên ngành Hải Phòng (SmartLog Haiphong) và thúc đẩy kết nối giữa cảng biển, logistics, hải quan và các hoạt động xuất nhập khẩu.

Những tháng cuối năm, giai đoạn nước rút phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2026, các đơn vị tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026.

Các đơn vị thường xuyên cập nhật, đánh giá các yếu tố tác động đến công tác thu ngân sách nhà nước để có biện pháp thích ứng linh hoạt, đảm bảo thực hiện kế hoạch thu.

Chi cục Hải quan khu vực III tiếp tục triển khai thành công thông quan tập trung gắn với việc phân công lại địa bàn và tái cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tinh - gọn - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; thúc đẩy mạnh mẽ việc hiện đại hóa hải quan Chi cục Hải quan khu vực III; đa dạng hóa các nguồn lực để phục vụ công tác hiện đại hóa hải quan.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, logistics và thương mại điện tử xuyên biên giới./.