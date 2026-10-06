Bộ Tài chính: Chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công sẽ chính thức áp dụng từ tháng 10/2026

Bà Nguyễn Thị Quế Hương trả lời báo chí về chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: Trần Nam

Tại buổi họp báo Quý III/2026 của Bộ Tài chính, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc từ tháng 10/2026 sẽ chính thức áp dụng chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công của các bộ, ngành, địa phương, bà Nguyễn Thị Quế Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư và phát triển hạ tầng, Bộ Tài chính cho biết, việc chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công được thực hiện theo Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 24/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, theo Quyết định 1129/QĐ-TTg, việc chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công được thử nghiệm trong tháng 7, tháng 8 và tháng 9/2026. Trong quá trình chấm thử, sẽ hoàn thiện phương án chấm điểm cũng như hệ thống chấm điểm, đảm bảo minh bạch, khách quan.

Cũng theo bà Hương, để triển khai quyết định nêu trên, Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương về phương pháp chấm điểm và các cách thức đánh giá trên nguyên tắc tất cả đều được thực hiện tự động trên hệ thống, không có sự can thiệp thủ công từ bên ngoài, trên cơ sở số liệu giải ngân và số liệu đăng ký kế hoạch giải ngân của các bộ, ngành, địa phương cập nhật trên hệ thống.

Bộ Tài chính đã tổ chức thực hiện chấm thử tháng 7/2026 và công bố kết quả chấm điểm đến các bộ, cơ quan trung ương, địa phương. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã tích cực phối hợp, chủ động trao đổi, phản hồi những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, qua đó giúp Bộ Tài chính kịp thời rà soát, hướng dẫn và thống nhất cách thức thực hiện.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đã tổ chức hội nghị tập huấn toàn quốc về việc triển khai phương án chấm điểm với sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương.

Bà Nguyễn Thị Quê Hương cho biết, qua công tác lấy ý kiến và qua hội nghị, Bộ Tài chính nhận được nhiều ý kiến đồng thuận; đồng thời, cũng nhận được các ý kiến đóng góp tích cực về việc hiệu chỉnh một số thao tác kỹ thuật trên hệ thống để đảm bảo công tác chấm điểm minh bạch, khách quan, chính xác.

Vừa qua, tại báo cáo Chính phủ phục vụ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026, Bộ Tài chính cũng đã có báo cáo về công tác chấm điểm giải ngân, theo đó việc chấm điểm chính thức sẽ được thực hiện từ kỳ báo cáo tình hình giải ngân 10 tháng năm 2026.

Kết quả chấm điểm giải ngân hàng tháng, hàng quý phục vụ biểu dương đối với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện giải ngân tốt và đôn đốc, nhắc nhở, cảnh báo đối với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện chưa tốt, làm cơ sở để các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đánh giá công tác giải ngân của đơn vị mình trên thực tế để có giải pháp kịp thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Đại diện Bộ Tài chính nhấn mạnh, kết quả chấm điểm giải ngân đầu tư công cả năm là một trong các tiêu chí để đánh giá hiệu quả đầu tư công; được sử dụng để các bộ cơ quan trung ương và địa phương xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân.