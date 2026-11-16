Dani Alves hiện tại

Alves và vợ chia tay.

Joana Sanz từng sát cánh bên Alves trong giai đoạn cựu hậu vệ người Brazil vướng vòng lao lý. Tuy nhiên, sau nhiều biến cố, cuộc hôn nhân của họ cuối cùng vẫn không thể duy trì.

Alves hiện đi nhiều nơi trên thế giới để tham gia các buổi diễn thuyết với tư cách một nhà truyền giáo. Cựu cầu thủ Barcelona bắt đầu thay đổi đời sống tinh thần trong thời gian bị tạm giam từ tháng 1/2023.

Khi được một người hâm mộ hỏi liệu có tham gia các buổi lễ tôn giáo cùng chồng hay không, Joana thẳng thắn trả lời: "Tôi không phải người có đức tin. Càng chứng kiến những gì anh ấy làm, tôi càng cảm thấy xa cách với tất cả điều này".

Người mẫu Tây Ban Nha sau đó xác nhận hai người chia tay. Cô cho biết chính sự khác biệt trong cách nhìn nhận tôn giáo là nguyên nhân dẫn đến quyết định này. Theo người dẫn chương trình truyền hình Javi Hoyos, cặp đôi thậm chí đã hoàn thành thủ tục ly hôn. Người này cho biết Joana cảm thấy cô đơn khi Alves ngày càng dành nhiều thời gian cho hoạt động truyền đạo, khiến khoảng cách giữa anh với vợ và con gái ngày một lớn.

Joana cũng phản hồi bài đăng của Hoyos bằng lời nhắn: "Luôn là người tôn trọng nhất", kèm biểu tượng trái tim. Trong khi đó, Alves chưa đưa ra bình luận chính thức. Cựu hậu vệ vẫn đăng tải những hình ảnh đi truyền đạo tại Guatemala và chia sẻ bức ảnh ngồi trên máy bay, chăm chú đọc Kinh Thánh.

Cuộc sống của Alves thay đổi hoàn toàn sau khi ngồi tù.

Alves và Joana kết hôn tại Ibiza năm 2017, hai năm sau khi gặp nhau. Họ có một con gái chung tên Julieta, hiện khoảng một tuổi. Cựu cầu thủ Brazil còn có hai người con tuổi thiếu niên từ cuộc hôn nhân đầu tiên.

Cuộc sống của Alves thay đổi hoàn toàn sau vụ bắt giữ hồi tháng 1/2023 liên quan đến cáo buộc tấn công tình dục tại một hộp đêm ở Barcelona vào tháng 12/2022. Anh từng bị kết án 4 năm 6 tháng tù, nhưng được tòa phúc thẩm hủy bản án vào tháng 3/2025.

Đáng chú ý, Joana từng tuyên bố muốn ly hôn khi chồng bị bắt giữ, nhưng sau đó quyết định cho Alves cơ hội thứ hai. Chỉ ba ngày sau khi bản án bị hủy, cô thông báo mang thai con đầu lòng với cựu danh thủ.

Tuy nhiên, sau gần một thập kỷ bên nhau, cả hai cuối cùng vẫn đi đến quyết định đường ai nấy đi. Lần này, nguyên nhân được Joana công khai là những khác biệt sâu sắc trong đời sống tôn giáo.