Khả Ngân những tháng cuối thai kỳ

Mới đây, diễn viên Khả Ngân đăng tải đoạn clip với dòng trạng thái: "Hoá ra, là như thế sao". Trong video, nữ diễn viên xuất hiện với bộ đồ mặc nhà màu xanh lá - trắng, thiết kế thoải mái, để tóc xõa tự nhiên và trang điểm nhẹ nhàng. Đáng chú ý, vòng hai của Khả Ngân đã lớn rõ rệt, khiến vóc dáng của cô có nhiều thay đổi so với trước đây.

Thay vì chỉ chia sẻ những khoảnh khắc dịu dàng khi mang thai, Khả Ngân lại chọn cách thể hiện vô cùng hài hước. Ở cảnh đầu tiên, cô đứng trước cửa phòng, nhẹ nhàng ôm và xoa bụng bầu. Ngay sau đó, hình ảnh một quả dưa hấu xanh tròn xuất hiện như cách nữ diễn viên tự so sánh ngoại hình của mình.

Khả Ngân chia sẻ hình ảnh những tháng cuối thai kỳ.

Ở một phân cảnh khác, Khả Ngân di chuyển cạnh chiếc vòng gỗ lớn rồi chuyển cảnh sang hình ảnh một chú đười ươi có dáng ngồi tròn trịa, hai tay ôm bụng. Đặc biệt, khi nữ diễn viên bước đi chậm rãi dọc hành lang, đoạn clip lập tức ghép với hình ảnh đàn chim cánh cụt đang lạch bạch trên băng tuyết.

Màn tự dìm hàng ngoại hình của Khả Ngân mang đến tiếng cười cho người xem. Dù vóc dáng thay đổi đáng kể vì mang thai, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn, thần thái vui vẻ. Cách cô thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cho thấy tinh thần lạc quan trong giai đoạn chuẩn bị đón thành viên mới.

Trước đó, ngày 1/10, Khả Ngân chính thức xác nhận mang thai con đầu lòng sau khi công khai chuyện tình cảm với diễn viên Nhan Phúc Vinh. Nữ diễn viên đăng tải loạt ảnh đời thường, thoải mái để lộ bụng bầu và nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp, người hâm mộ. Cô cũng cho biết muốn giữ lại một phần riêng tư cho gia đình nhỏ.

Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh.

Thông tin Khả Ngân mang thai nhanh chóng nhận được sự quan tâm bởi trước đó, chuyện tình cảm của cô và Nhan Phúc Vinh vốn được giữ kín. Cuối tháng 8/2026, nam diễn viên công khai khoảnh khắc cầu hôn bạn gái. Sau đó, Khả Ngân chia sẻ niềm hạnh phúc khi bước vào hành trình mới của cuộc sống.

Khả Ngân sinh năm 1997 tại TP.HCM. Cô từng được biết đến với biệt danh hot girl boxing nhờ ngoại hình khỏe khoắn, cá tính. Năm 2014, nữ diễn viên bắt đầu thử sức với diễn xuất qua bộ phim Trở về 3. Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong các dự án điện ảnh như Lật mặt 2: Phim trường, Cao thủ ẩn danh, Nàng tiên có 5 nhà và 100 ngày bên em.

Bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp của Khả Ngân đến vào năm 2021 khi cô đảm nhận vai Tuệ Nhi trong phim truyền hình 11 tháng 5 ngày. Nhân vật có tính cách mạnh mẽ, bướng bỉnh nhưng giàu tình cảm giúp nữ diễn viên tạo được dấu ấn với khán giả. Vai diễn này cũng mang về cho Khả Ngân giải Nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc tại giải Cánh diều 2021.

Trước đó, Khả Ngân từng tham gia phiên bản Việt của Hậu duệ mặt trời, đóng cặp cùng Song Luân. Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều ở giai đoạn đầu, cô vẫn kiên trì theo đuổi diễn xuất, từng bước tìm kiếm những vai diễn phù hợp với bản thân.

Từ hình ảnh hot girl boxing đến diễn viên được ghi nhận qua giải thưởng chuyên môn, Khả Ngân đã có hành trình nhiều thay đổi. Hiện tại, nữ diễn viên đang bước vào một cột mốc mới khi chuẩn bị đón con đầu lòng bên Nhan Phúc Vinh. Những khoảnh khắc hài hước trong thai kỳ tiếp tục giúp Khả Ngân nhận được sự quan tâm, yêu mến từ khán giả.