Mẹ chú rể mặc trang phục cô dâu, chiếm trọn sự chú ý trong đám cưới con trai gây tranh cãi

Một đám cưới vốn được xem là ngày hạnh phúc nhất của đôi uyên ương lại bất ngờ trở thành chủ đề gây tranh cãi vì nhân vật chiếm sóng không phải cô dâu hay chú rể, mà chính là mẹ của chú rể.

Sự việc được cho là xảy ra tại một khách sạn ở thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Những hình ảnh và video ghi lại đám cưới sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Điều khiến cộng đồng mạng bất ngờ là sự xuất hiện của hai người phụ nữ cùng diện trang phục mang phong cách cô dâu trên sân khấu.

Trong đó, cô dâu thực sự diện váy cưới trắng với phần đuôi dài, khăn voan tinh tế và lối trang điểm nhẹ nhàng. Tuy nhiên, đứng bên cạnh cô lại là một người phụ nữ mặc bộ hỷ phục màu đỏ rực rỡ, được thêu họa tiết rồng phượng bằng chỉ vàng và bạc vô cùng cầu kỳ.

Người phụ nữ này còn búi tóc cao, cài trâm vàng, trang điểm đậm với son đỏ nổi bật và hàng mi giả dày. Tổng thể trang phục cùng phong thái có phần phô trương khiến bà trở thành tâm điểm chú ý ngay khi xuất hiện.

Ban đầu, không ít khách mời lầm tưởng người phụ nữ mặc hỷ phục đỏ mới là cô dâu, còn người diện váy trắng chỉ đóng vai trò phù dâu. Chỉ đến khi thông tin được tiết lộ, mọi người mới biết nhân vật gây chú ý chính là mẹ chú rể, được cho là 48 tuổi.

Sự tương phản giữa hai người phụ nữ càng trở nên rõ rệt khi đặt cạnh nhau trên sân khấu. Trong khi cô dâu lựa chọn phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng thì mẹ chú rể lại xuất hiện với diện mạo nổi bật, thậm chí có phần lấn át nhân vật chính của buổi lễ.

Đáng chú ý, trang phục của chú rể cũng khiến câu chuyện trở nên khó hiểu hơn. Thay vì diện vest phương Tây thường thấy, anh lựa chọn một bộ trung sơn trang màu tối. Khi đứng cạnh mẹ trong bộ hỷ phục đỏ, hai người tạo nên sự đồng điệu về phong cách, trong khi cô dâu mặc váy trắng lại có phần lạc lõng giữa khung hình.

Một số hình ảnh được chia sẻ cho thấy cô dâu đứng bên cạnh với vẻ mặt khá gượng gạo, không còn giữ được nụ cười rạng rỡ như thường thấy trong ngày cưới. Dù không thể xác định chính xác cảm xúc của cô chỉ qua những khoảnh khắc được ghi lại, sự tương phản giữa hai nhân vật vẫn khiến nhiều người xem không khỏi chú ý.

Theo nội dung bài đăng, mẹ chú rể là một người phụ nữ từng trải qua cuộc sống đơn thân, một mình vất vả nuôi con trưởng thành. Quãng thời gian dài tự mình gánh vác trách nhiệm gia đình được cho là khiến bà hình thành tính cách mạnh mẽ, có phần quyết đoán.

Tuy nhiên, những thông tin này chưa đủ để xác định động cơ thực sự đằng sau lựa chọn trang phục của người phụ nữ. Một số ý kiến suy đoán bà muốn trở thành tâm điểm trong ngày vui của con trai, thậm chí xem đây như cơ hội để thực hiện mong muốn được khoác lên mình trang phục cô dâu. Dẫu vậy, đây vẫn chỉ là những suy đoán từ cộng đồng mạng.

Điều khiến sự việc gây tranh luận không chỉ nằm ở bộ trang phục mà còn ở những diễn biến tiếp theo trong buổi lễ.

Theo video được chia sẻ, trong phần phát biểu của gia đình, mẹ chú rể bất ngờ giành micro và dành nhiều thời gian thể hiện bản thân. Thay vì tập trung gửi lời chúc phúc đến đôi uyên ương, bà liên tục hát và biểu diễn trước quan khách.

Đáng chú ý, chú rể tỏ ra rất xúc động khi nhìn mẹ biểu diễn. Anh chăm chú dõi theo bà, sau đó bật khóc trong khoảnh khắc hai mẹ con nhìn nhau. Đây có thể là một giây phút giàu cảm xúc đối với gia đình, nhất là khi người mẹ đã một mình nuôi con trưởng thành.

Tuy nhiên, hình ảnh cô dâu đứng bên cạnh trong lúc mẹ chồng và chồng tập trung vào nhau lại khiến nhiều người xem cảm thấy chạnh lòng. Nụ cười trên gương mặt cô dần biến mất, thay vào đó là biểu cảm có phần ngượng ngùng, bối rối.

Một đoạn video khác tiếp tục khiến cộng đồng mạng bàn tán khi mẹ chú rể tham gia nghi thức lăn giường, một phong tục cưới hỏi truyền thống của người Trung Quốc. Theo quan niệm dân gian, nghi thức này mang ý nghĩa cầu chúc đôi vợ chồng sớm có con, gia đình đông vui và con cháu đầy đàn. Thông thường, trẻ nhỏ sẽ được lựa chọn để thực hiện nghi thức này.

Việc mẹ chú rể trực tiếp tham gia trong bộ trang phục lộng lẫy càng khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu, nhất là khi những hành động trước đó của bà đã gây ra không ít tranh cãi.

Sau khi hình ảnh đám cưới lan truyền, phần bình luận nhanh chóng xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng chỉ trích mẹ chú rể vì cho rằng bà thiếu chừng mực, không phân biệt được vị trí của mình trong ngày trọng đại của con trai.

Nhiều người đặt câu hỏi tại sao một người mẹ lại lựa chọn trang phục dễ gây nhầm lẫn với cô dâu, đồng thời liên tục xuất hiện ở những vị trí vốn cần dành sự chú ý cho đôi uyên ương.

Một số bình luận còn mỉa mai sự đồng điệu giữa trang phục của chú rể và mẹ. Họ cho rằng nếu chỉ nhìn vào cách phối đồ, nhiều người có thể nhầm tưởng hai người mới là nhân vật chính của đám cưới, còn cô dâu lại trở thành người đứng ngoài cuộc.

Không ít ý kiến cũng bày tỏ sự đồng cảm với cô dâu. Theo họ, dù mẹ chú rể có thể muốn thể hiện tình cảm với con trai sau nhiều năm vất vả nuôi dưỡng, điều đó không đồng nghĩa với việc bà có thể chiếm lấy sự chú ý trong ngày cưới của hai người.

Bên cạnh những lời chỉ trích, cũng có người cho rằng cần nhìn nhận câu chuyện một cách thận trọng. Việc một người mẹ xúc động trong ngày con trai lập gia đình là điều dễ hiểu. Những năm tháng hy sinh, vất vả nuôi con trưởng thành có thể khiến khoảnh khắc này trở nên đặc biệt đối với bà. Tuy nhiên, tình cảm ấy cần được thể hiện đúng lúc, đúng cách để không vô tình tạo áp lực cho con dâu.

Thực tế, đám cưới không chỉ là dịp để cha mẹ chứng kiến con cái bước sang một chặng đường mới mà còn là ngày đánh dấu sự khởi đầu của một gia đình riêng. Cô dâu và chú rể mới là hai nhân vật trung tâm, còn sự hiện diện của cha mẹ, họ hàng và bạn bè đều hướng đến mục đích chung là chúc phúc cho họ.

Một người mẹ có thể tự hào, xúc động, thậm chí bật khóc khi nhìn con trai kết hôn. Nhưng sự tự hào ấy sẽ càng trọn vẹn nếu đi cùng sự tôn trọng dành cho người phụ nữ sẽ đồng hành với con mình trong những năm tháng tiếp theo.

Bởi suy cho cùng, điều đáng nhớ nhất trong một đám cưới không phải là ai mặc đẹp hơn, ai xuất hiện nổi bật hơn hay ai nhận được nhiều sự chú ý nhất. Đó phải là khoảnh khắc cô dâu và chú rể cùng nắm tay nhau, nhận được lời chúc phúc và bắt đầu cuộc sống hôn nhân trong niềm vui trọn vẹn.