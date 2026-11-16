Phương Anh Đào đối đầu Tuấn Trần

Đường đua phim rạp tháng 11 tiếp tục sôi động khi Ngày con còn mẹ chính thức ra mắt. Tác phẩm do Vũ Ngọc Đãng cầm trịch quy tụ dàn sao hút khách gồm Phương Anh Đào, Hồng Đào, Ma Ran Đô...

Không ngoài dự đoán, phim ngay khi trình làng đã lấy lại ngôi vương phòng vé từ tay Godzilla Minus Zero. Riêng trong ngày 15/11, Ngày con còn mẹ dắt túi hơn 9 tỷ đồng từ khoảng 100.000 vé được bán ra. Thành tích này bỏ xa cái tên top 2, với doanh thu 2 tỷ đồng trên gần 20.000 vé bán.

Khép lại tuần mở màn, tổng doanh thu Ngày con còn mẹ theo ghi nhận của Box Office Vietnam là khoảng 37 tỷ đồng - con số tương đối khả quan với một dự án nội địa.

Phim có Hồng Đào, Phương Anh Đào thu mở màn 37 tỷ đồng.

Ngày con còn mẹ thuộc thể loại tâm lý, gia đình, khai thác câu chuyện của Mây (Phương Anh Đào) và mẹ là bà Tím (Hồng Đào). Câu chuyện khá đơn giản, dễ đoán, xoay quanh chủ đề gia đình gần gũi. Kịch bản Ngày con còn mẹ không ấn tượng, đôi khi dàn trải, lan man. Bù lại, diễn xuất của Hồng Đào, Phương Anh Đào gây xúc động ở một số phân cảnh.

Trở lại với diễn biến phòng vé, sau khi mất ngôi vương về tay Ngày con còn mẹ, Godzilla Minus Zero tụt xuống vị trí á quân. Đứa con tinh thần của đạo diễn Takashi Yamazaki sau khoảng 10 ngày chiếu mang về 31 tỷ đồng.

Vị trí top 3 thuộc về Ramayana. Bom tấn có kinh phí lớn nhất lịch sử Ấn Độ ra mắt cùng thời điểm Godzilla Minus Zero, hiện mang về 14 tỷ đồng. Trong khi, Chị chị em em 3 giảm nhiệt khá sâu, hiện chỉ còn khoảng 800 suất chiếu/ngày. Doanh thu phim sau gần 3 tuần chiếu là 114 tỷ đồng.

Tuấn Trần trở lại màn ảnh rộng với Trại giam hạnh phúc.

Rạp Việt tuần này dự kiến tiếp tục có nhiều biến động khi phim nội địa Trại giam hạnh phúc ra mắt. Dự án của Trung Lùn quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Tuấn Trần, Ma Ran Đô, Lương Thế Thành. Phim kể về một giáo viên hiền lành, tốt bụng vì muốn cứu em gái mà phạm tội, phải vào tù. Cuộc sống sau song sắt vô cùng khắc nghiệt nhưng anh vẫn cố gắng nhẫn nhịn, mong sớm được trở về với tự do.

Sự xuất hiện của dự án do Tuấn Trần đóng chính đe dọa ngôi vương của Ngày con còn mẹ. Kết quả cuộc đối đầu phụ thuộc một phần không nhỏ vào chiến dịch truyền thông của cả hai phim.

Cùng thời điểm Trại giam hạnh phúc ra mắt, một phim quốc tế trình làng là Đấu trường sinh tử: Bình minh ngày chiêu quân. Dự án thuộc thể loại hành động, khoa học viễn tưởng, thu hút quan tâm nhờ sức nóng thương hiệu.