8 giây trong ô tô của hoa hậu là vợ tiến sĩ kinh tế, khiến dân mạng xuýt xoa

Mới đây, Hoa hậu Thùy Lâm thu hút sự quan tâm khi đăng tải một đoạn video ngắn trên TikTok. Không xuất hiện tại sự kiện hay thực hiện bộ ảnh cầu kỳ, người đẹp chọn ngay không gian bên trong ô tô để thực hiện màn biến hình chỉ vỏn vẹn 8 giây.

Trong đoạn clip, Thùy Lâm nhanh chóng thay đổi diện mạo, khoe gương mặt rạng rỡ và thần thái cuốn hút trước ống kính. Kèm theo video, nàng hậu chia sẻ dòng trạng thái: “Xinh đẹp là đặc quyền của phụ nữ”.

Điểm khiến đoạn video nhận được nhiều sự chú ý chính là nhan sắc của Thùy Lâm ở tuổi 39. Dù xuất hiện với gương mặt mộc hay trang điểm nhẹ nhàng, người đẹp vẫn gây ấn tượng bởi đường nét thanh tú, làn da tươi tắn và vẻ ngoài trẻ trung. Nhiều khán giả nhận xét nhan sắc của cô gần như không thay đổi so với thời điểm đăng quang, thậm chí ngày càng mặn mà, cuốn hút.

Đáng chú ý, Thùy Lâm hiện đã là mẹ của hai con. Con trai lớn của cô năm nay 16 tuổi, trong khi con gái bước sang tuổi 13. Dù đã trải qua nhiều năm lập gia đình và sinh con, nàng hậu vẫn giữ được vóc dáng cân đối cùng diện mạo trẻ trung.

Dưới đoạn video, nhiều cư dân mạng để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của người đẹp. Không ít ý kiến cho rằng Thùy Lâm vẫn giữ được vẻ đẹp và thần thái nổi bật sau nhiều năm rời xa các hoạt động giải trí.

Trên mạng xã hội, những khoảnh khắc đời thường của Thùy Lâm cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm. Khác với hình ảnh lộng lẫy tại các sự kiện showbiz, cô thường chia sẻ những video giản dị, gần gũi bên các con hoặc tham gia một số xu hướng đang thịnh hành trên TikTok.

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Thùy Lâm tên thật là Nguyễn Thùy Lâm, sinh năm 1987. Trước khi được biết đến rộng rãi với danh hiệu hoa hậu, cô từng hoạt động trong nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất và người mẫu. Người đẹp từng tham gia một số bộ phim truyền hình, trong đó có Kiều nữ và đại gia, đồng thời thử sức với âm nhạc.

Năm 2008, Thùy Lâm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam mùa đầu tiên. Cùng năm, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2008 và lọt Top 15 chung cuộc, trở thành một trong những gương mặt được chú ý của nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế.

Khi sự nghiệp đang nhận được nhiều sự quan tâm, Thùy Lâm lựa chọn hướng đi riêng. Năm 2010, cô kết hôn với doanh nhân Nguyễn Anh Tuấn, người có học vị Tiến sĩ kinh tế. Sau khi lập gia đình, người đẹp dần rút khỏi các hoạt động giải trí, chuyển ra Hà Nội sinh sống và dành phần lớn thời gian chăm sóc tổ ấm.

Sau 16 năm kết hôn, vợ chồng Thùy Lâm có hai con, một trai và một gái. Dù khá kín tiếng về đời tư, nàng hậu thỉnh thoảng vẫn chia sẻ những khoảnh khắc gia đình trên mạng xã hội.