Em trai Hoài Linh tiết lộ thói quen đặc biệt của mẹ ở tuổi gần 90

Mới đây, ca sĩ Dương Triệu Vũ - em trai NSƯT Hoài Linh thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh mẹ ruột trên trang cá nhân. Dù đã ở tuổi gần 90, bà vẫn giữ diện mạo chỉn chu, đeo trang sức và chăm chút ngoại hình.

Đi kèm hình ảnh, Dương Triệu Vũ hài hước tiết lộ thói quen đặc biệt của mẹ: "Dù đã gần 90 tuổi nhưng mẹ em vẫn luôn giữ thói quen làm đẹp, trang điểm nhẹ nhàng mỗi khi thức dậy. Phụ nữ dù tuổi nào cũng phải đẹp đúng không cả nhà?".

Đây không phải lần đầu anh chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của đấng sinh thành lên mạng xã hội. Trước đó, mẹ của NSƯT Hoài Linh từng gây bất ngờ khi xuất hiện trong hình ảnh đi xe máy dạo phố ở tuổi U90. Dương Triệu Vũ từng hào hứng viết: "Ngầu không cả nhà? Sắp tới sinh nhật 88 tuổi mà chị ấy đi xe máy dạo phố ngon lành luôn". Những chia sẻ này cho thấy sự gần gũi, tình cảm mà nam ca sĩ dành cho mẹ.

Em trai Hoài Linh chia sẻ hình ảnh mẹ ruột.

NSƯT Hoài Linh và Dương Triệu Vũ là hai anh em ruột cùng cha cùng mẹ. Hoài Linh là anh trai, còn Dương Triệu Vũ là con út trong gia đình có sáu người con. Hai anh em có khoảng cách tuổi tác khá lớn và theo đuổi hai con đường nghệ thuật khác nhau, một người gắn bó với hài kịch, sân khấu, người còn lại lựa chọn ca hát.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, Dương Triệu Vũ từng cho biết anh luôn tự hào khi được gọi là em trai Hoài Linh. Nam ca sĩ chia sẻ: "Tôi luôn hãnh diện khi mọi người gọi mình là em trai Hoài Linh bởi anh cũng chính là thần tượng của tôi". Anh cũng tiết lộ anh trai hơn mình 16 tuổi, vừa giống một người anh vừa giống người cha trong gia đình.

Gia đình NSƯT Hoài Linh.

Dù khác biệt về tính cách và công việc, NSƯT Hoài Linh cùng em trai vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết. Dương Triệu Vũ từng kể rằng anh trai khá nghiêm khắc với các em nhưng luôn âm thầm quan tâm, theo dõi hoạt động của người thân. Những dịp đặc biệt của gia đình cũng là cơ hội để các thành viên sum họp, dành thời gian cho bố mẹ.

Ở lĩnh vực nghệ thuật, NSƯT Hoài Linh là một trong những gương mặt hài nổi tiếng của làng giải trí Việt. Bên cạnh sân khấu và các chương trình truyền hình, nam nghệ sĩ còn ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim điện ảnh. Có thể kể đến Nụ hôn thần chết, Nhà có 5 nàng tiên, Hello cô Ba, Tía tui là cao thủ và Đích tôn độc đắc.

Trong các tác phẩm này, NSƯT Hoài Linh thường đảm nhận những nhân vật có màu sắc hài hước, gần gũi với đời sống. Khả năng biến hóa trong diễn xuất giúp anh tạo được dấu ấn riêng, đặc biệt ở những vai diễn người cha, người đàn ông miền quê giàu tình cảm.

NSƯT Hoài Linh.

Sau thời gian hạn chế xuất hiện trên màn ảnh rộng, NSƯT Hoài Linh trở lại với Mến gái miền Tây năm 2022, tiếp đó là Làm giàu với ma năm 2024. Bộ phim đạt doanh thu khoảng 128 tỷ đồng, trở thành một trong những dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp điện ảnh của nam nghệ sĩ. Anh tiếp tục góp mặt trong phần hai Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn.

Năm 2026, NSƯT Hoài Linh tiếp tục tham gia dự án điện ảnh Người được chọn, đánh dấu việc duy trì hoạt động nghệ thuật sau nhiều năm gắn bó với sân khấu và màn ảnh. Ở tuổi 57, nam nghệ sĩ vẫn có những kế hoạch mới với nghề, trong khi những khoảnh khắc đời thường của gia đình anh tiếp tục nhận được sự quan tâm từ khán giả.