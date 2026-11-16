BTS đại thắng MMA 2026, khẳng định vị thế sau màn trở lại lịch sử

Lễ trao giải Melon Music Awards 2026 (MMA 2026) khép lại sau hai ngày tổ chức tại sân vận động Gocheok Sky Dome, Seoul (Hàn Quốc), với nhiều kết quả đáng chú ý. Tâm điểm của sự kiện thuộc về BTS khi nhóm nhạc toàn cầu xuất sắc giành 6 giải thưởng, trở thành nghệ sĩ có thành tích nổi bật nhất tại mùa giải năm nay.

Đáng chú ý, trong số những chiếc cúp được trao, BTS sở hữu hai giải Daesang (giải thưởng lớn nhất), gồm Nghệ sĩ của năm (Artist of the Year) và Album của năm (Album of the Year) với album phòng thu thứ năm mang tên ARIRANG. Đây được xem là sự ghi nhận dành cho một năm hoạt động đặc biệt thành công của nhóm, nhất là sau quãng thời gian gần 3 năm 9 tháng vắng bóng với đội hình đầy đủ.

Cụ thể, trong ngày trao giải đầu tiên, BTS được xướng tên ở ba hạng mục: Album của năm, Sân khấu của năm (Stage of the Year) và Top 10 toàn cầu (Global Top 10). Sang ngày thứ hai, nhóm tiếp tục giành thêm Nghệ sĩ của năm, Top 10 và Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất (Best Group Male).

Do vướng lịch trình world tour, BTS không thể trực tiếp tham dự lễ trao giải. Thay vào đó, các thành viên gửi lời cảm ơn thông qua video ghi hình trước. Suga chia sẻ năm 2026 có lẽ sẽ trở thành một trong những năm tháng mà nhóm không bao giờ quên, đồng thời tin rằng người hâm mộ ARMY cũng sẽ có chung cảm xúc ấy.

Trong khi đó, Jimin nhắc lại hành trình trở lại sau 3 năm 9 tháng với album ARIRANG. Nam thần tượng bày tỏ niềm hạnh phúc khi có thể gặp lại những người hâm mộ mà nhóm luôn nhớ thương và biết ơn, đồng thời tiếp tục đứng trên sân khấu biểu diễn trước họ.

Về phần mình, V gửi lời tri ân đến ARMY vì đã luôn soi sáng và bảo vệ BTS trong suốt hành trình hoạt động. Nam ca sĩ khẳng định nhóm sẽ tiếp tục nỗ lực để luôn tỏa sáng bên cạnh người hâm mộ.

Những chia sẻ này càng khiến chiến thắng của BTS tại MMA 2026 mang ý nghĩa đặc biệt. Tháng 3/2026, nhóm chính thức trở lại với album phòng thu thứ năm ARIRANG, đánh dấu sự tái hợp đầy đủ sau thời gian các thành viên lần lượt thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sản phẩm nhanh chóng tạo nên sức ảnh hưởng trên thị trường quốc tế khi đứng đầu các bảng xếp hạng Billboard quan trọng của Mỹ. Ca khúc chủ đề SWIM cũng lập tức vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng Top 100 của Melon chỉ sau một giờ phát hành.

Không chỉ ghi nhận thành tích âm nhạc, chiến thắng tại MMA 2026 còn cho thấy sức hút bền bỉ của BTS sau nhiều năm hoạt động. Việc nhóm tiếp tục giành những giải thưởng lớn ngay trong năm trở lại là minh chứng cho sự chờ đợi và ủng hộ mạnh mẽ từ công chúng.

Bên cạnh BTS, CORTIS cũng trở thành một trong những cái tên nổi bật nhất tại MMA 2026. Nhóm nhạc nam này giành tổng cộng ba giải thưởng, trong đó có Daesang Nghệ sĩ có bản thu âm của năm (Record of the Year) nhờ thành công của ca khúc REDRED. Hai giải thưởng còn lại là Top 10 và Top 10 toàn cầu.

Đáng chú ý, REDRED duy trì vị trí trong top 3 bảng xếp hạng tháng của Melon suốt 5 tháng liên tiếp. Thành tích này được ghi nhận là chuỗi trụ hạng top 3 dài nhất của một nhóm nhạc nam kể từ Dynamite của BTS. Chiến thắng tại MMA 2026 vì thế được xem là cột mốc đáng nhớ đối với CORTIS, đặc biệt khi nhóm đã có cơ hội nhận một trong những giải thưởng lớn nhất của ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc.

Trong phần phát biểu, các thành viên không giấu được sự xúc động khi nhận Daesang, đồng thời gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã đồng hành cùng nhóm.

IVE cũng có một mùa giải thành công khi giành 5 giải thưởng, bao gồm Daesang Ca khúc của năm (Best Song of the Year) với BANG BANG. Bên cạnh đó, nhóm còn được vinh danh ở các hạng mục Top 10, Top 10 toàn cầu, Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất và Video âm nhạc của năm.

Chiến thắng này tiếp tục nối dài chuỗi thành tích đáng chú ý của IVE trên thị trường Kpop. Đặc biệt, giải thưởng đến vào thời điểm nhóm chuẩn bị kỷ niệm 5 năm ra mắt. Các thành viên bày tỏ sự biết ơn khi ca khúc của mình được lựa chọn giữa nhiều đối thủ mạnh, đồng thời xem đây là sự động viên ý nghĩa sau hành trình hoạt động suốt 5 năm qua.

Một Daesang khác của MMA 2026 thuộc về aespa. Nhóm trở thành chủ nhân đầu tiên của giải Nghệ sĩ K toàn cầu của năm (Global-K Artist of the Year), hạng mục mới được ban tổ chức đưa vào hệ thống giải thưởng năm nay. Với chiến thắng này cùng giải Top 10 toàn cầu, aespa khép lại mùa giải với tổng cộng hai chiếc cúp.

Ở hạng mục Nghệ sĩ mới của năm (Rookie of the Year), hai nhóm ALPHA DRIVE ONE và LNGSHOT cùng được xướng tên. Trong khi đó, ILLIT và NCT WISH đều giành 4 giải thưởng, còn KiiiKiii mang về 3 chiến thắng.

MMA 2026 cũng ghi nhận sự đa dạng của thị trường âm nhạc Hàn Quốc thông qua những giải thưởng dành cho nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực. Lim Young Woong được vinh danh ở hạng mục Nam nghệ sĩ solo xuất sắc nhất, YENA nhận giải Nữ nghệ sĩ solo xuất sắc nhất, trong khi Bruno Mars được trao giải Nghệ sĩ nhạc pop xuất sắc nhất. Lee Chan Hyuk của AKMU giành giải Nhạc sĩ sáng tác xuất sắc nhất.

Đáng chú ý, mùa giải năm nay lần đầu tiên được tổ chức trong hai ngày liên tiếp, quy tụ 26 tiết mục biểu diễn và trao giải ở 29 hạng mục. Theo ban tổ chức, sự kiện thu hút khoảng 36.000 khán giả trong cả hai ngày.

Với hai Daesang cùng tổng cộng 6 giải thưởng, BTS trở thành nghệ sĩ có thành tích nổi bật nhất MMA 2026. Sau màn trở lại được mong đợi, nhóm tiếp tục chứng minh sức ảnh hưởng trên cả phương diện âm nhạc lẫn thương mại, đồng thời khẳng định vị thế của một trong những đại diện hàng đầu Kpop trên bản đồ âm nhạc thế giới.