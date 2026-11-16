Hành trình tìm về nguồn cội qua điện ảnh

Thông tin Tấn Bo, Hoàng Mèo bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan phim ca nhạc "Huy Bến xe" khiến nhiều khán giả bất ngờ. Từ vụ việc hai diễn viên sa lầy, cuộc mưu sinh của lớp diễn viên hài nổi tiếng thời băng đĩa được đem ra nhìn lại, nhất là khi suất diễn ngày một ít dần.