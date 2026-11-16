Hành trình tìm về nguồn cội qua điện ảnh
Có những hành trình không chỉ đưa con người trở về một vùng đất, mà còn giúp họ tìm lại ký ức, gia đình và chính bản sắc của mình. Câu chuyện về những người Việt trưởng thành nơi xa xứ đang được kể qua bộ phim “Hành trình tìm nguồn cội – Beyond the Broken Bridge”. Dự án vừa có thêm bước tiến mới tại Hà Nội với lễ ra mắt các hội đồng cố vấn và vòng chung kết tuyển chọn diễn viên.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hanh-trinh-tim-ve-nguon-coi-qua-dien-anh-24626111521293296.htm