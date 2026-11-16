Nam diễn viên 76 tuổi chia tay bạn gái kém 36 tuổi

Sau cuộc tình nhiều tai tiếng với bạn gái kém 36 tuổi Vương Thanh Hà, nam diễn viên gạo cội Lý Long Cơ cho biết ông đã dần vượt qua những tổn thương trong quá khứ. Ở tuổi 76, tài tử Hong Kong (Trung Quốc) lựa chọn cuộc sống độc thân, tận hưởng sự tự do và không còn muốn bị ràng buộc bởi chuyện tình cảm.

Theo Sinchew, mới đây, Lý Long Cơ xuất hiện tại một buổi tiệc tối giao lưu cùng các cựu nghệ sĩ từng tham gia chương trình Enjoy Yourself Tonight ở Hong Kong (Trung Quốc). Tại sự kiện, nam diễn viên nhận được sự quan tâm của truyền thông khi chia sẻ về cuộc sống sau khi chấm dứt mối quan hệ với Vương Thanh Hà vào cuối năm ngoái.

Trước đó, chuyện tình của cả hai từng trở thành đề tài bàn tán trên truyền thông. Sao nam Lý Long Cơ từng thừa nhận ông vô tình rơi vào hoàn cảnh trở thành người thứ ba vì bạn gái che giấu việc đã lập gia đình. Sự thật được phơi bày khiến nam diễn viên chịu cú sốc lớn, đồng thời mất niềm tin và cảm giác an toàn trong các mối quan hệ với phụ nữ.

Nhìn lại biến cố, Lý Long Cơ cho biết hiện tại ông đã có thể buông bỏ những chuyện không vui để bắt đầu một chương mới. Nam diễn viên cảm thấy thoải mái với cuộc sống một mình, không phải lo lắng hay giải thích với bất kỳ ai về lịch trình cá nhân.

"Tạm thời, tôi thấy rất thoải mái khi ở một mình. Tôi không cần phải báo cáo với ai là mình đi đâu hay mấy giờ sẽ về. Tôi muốn đi đâu thì đi", ông chia sẻ.

Lý Long Cơ sau khi chia tay bạn gái kém 36 tuổi. Ảnh: Zaobao.

Đáng chú ý không chỉ chịu tổn thương về mặt tình cảm, Lý Long Cơ còn tiết lộ ông đã tiêu tốn phần lớn tiền tiết kiệm trong khoảng thời gian yêu Vương Thanh Hà. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nam diễn viên không còn quá bận tâm đến chuyện tiền bạc. Với ông, sức khỏe mới là điều quan trọng nhất, nhất là khi tuổi tác ngày càng cao.

"Tôi đã tiêu rất nhiều tiền vào quãng thời gian yêu nhau. Nhưng điều đó hiện không còn quan trọng nữa. Tiền bạc không quá quan trọng, sức khỏe mới là điều tôi chú trọng nhất. Bây giờ, tôi đang bắt đầu một cuộc sống mới", tài tử nói.

Sau khi chia tay, một số đồ đạc cá nhân của Vương Thanh Hà vẫn còn được để lại tại nhà riêng của Lý Long Cơ. Nam diễn viên cho biết ông đã chủ động liên hệ và đề nghị bạn gái cũ sớm đến thu dọn toàn bộ vật dụng để cả hai thực sự khép lại mối quan hệ.

Dù tuyên bố đã buông bỏ quá khứ, Lý Long Cơ thừa nhận vẫn có điều khiến ông cảm thấy thất vọng. Đó là kể từ khi chia tay, Vương Thanh Hà chưa từng gửi đến ông một lời xin lỗi hay cảm ơn. "Không hề có một lời xin lỗi hay cảm ơn nào cả", nam diễn viên bày tỏ.

Nam diễn viên Lý Long Cơ sinh năm 1950, là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu phim truyền hình TVB. Ông hoạt động nghệ thuật từ thập niên 1980 và ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như Thần điêu đại hiệp (1983), Tây Du Ký (1996), Tiếu ngạo giang hồ (1996), Ỷ Thiên Đồ Long Ký (2000), Cung tâm kế 2 và Bằng chứng thép 2020.

Sau những ồn ào tình cảm, ở tuổi 76, nam diễn viên dường như không còn đặt nặng chuyện tìm kiếm một mối quan hệ mới. Thay vào đó, ông muốn dành thời gian chăm sóc bản thân, giữ gìn sức khỏe và tận hưởng cuộc sống bình yên theo cách riêng.