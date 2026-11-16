CL tái hợp Teddy sau 10 năm, Kpop chuẩn bị đón màn trở lại gợi nhớ thời hoàng kim của 2NE1?

CL đang chuẩn bị trở lại đường đua âm nhạc với đĩa đơn mới mang tên ICONIC, dự kiến phát hành vào ngày 20/11. Đây là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của trưởng nhóm 2NE1 kể từ khi chính thức gia nhập THEBLACKLABEL, đánh dấu bước chuyển mình đáng chú ý trong hành trình hoạt động solo của nữ nghệ sĩ.

Thông tin được công bố thông qua đoạn teaser dài 11 giây. Video mở đầu bằng phông nền đen cùng những dòng chữ mang phong cách Gothic, dần ghép lại thành tên gọi ICONIC. Sau đó, logo cá nhân của CL xuất hiện cùng thương hiệu THEBLACKLABEL. Dù chưa hé lộ bất kỳ giai điệu nào của ca khúc, đoạn giới thiệu ngắn đã nhanh chóng thu hút sự chú ý khi xác nhận thời điểm phát hành sản phẩm mới.

Điểm đáng chú ý hơn cả là ICONIC đánh dấu màn tái hợp giữa CL và Teddy - nhà sản xuất âm nhạc từng góp phần định hình màu sắc đặc trưng của 2NE1. Trong quá khứ, cả hai từng hợp tác tạo nên nhiều ca khúc đình đám của nhóm như Fire và I Am the Best. Lần gần nhất CL làm việc cùng Teddy là trong đĩa đơn solo LIFTED phát hành năm 2016. Như vậy, sau đúng một thập kỷ, hai cái tên từng góp phần tạo nên dấu ấn âm nhạc của Kpop thế hệ thứ hai sẽ tiếp tục đồng hành trong một dự án mới.

Không chỉ gây chú ý bởi sự trở lại của bộ đôi nghệ sĩ, ICONIC còn được kỳ vọng trở thành điểm nhấn tại lễ trao giải MAMA Awards 2026. CL tiết lộ cô có kế hoạch giới thiệu âm nhạc mới trên sân khấu của sự kiện này. Theo chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn gần đây, nữ rapper đã mong muốn lựa chọn MAMA làm địa điểm trình diễn ca khúc ngay từ đầu. Chính vì vậy, quá trình chuẩn bị cho sản phẩm cũng được xây dựng xoay quanh kế hoạch đó.

Nói về nội dung ca khúc, CL cho biết đây là một câu chuyện chưa có nhiều nghệ sĩ Kpop khai thác ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, cảm xúc được truyền tải lại là điều mà đông đảo khán giả từng trải qua ít nhất một lần trong cuộc sống.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Đó là một câu chuyện mà hiện tại chưa ai trong Kpop kể đến, điều đó khiến ca khúc trở nên rất thú vị. Đó là cảm giác mà bất kỳ ai cũng từng trải qua ít nhất một lần. Vì vậy, một phần trong bài hát giống như việc tôi muốn nói thay cho mọi người".

Phát biểu này phần nào hé lộ định hướng nội dung của ICONIC, đồng thời cho thấy CL muốn mang đến một góc nhìn khác biệt thay vì đơn thuần lặp lại những công thức âm nhạc quen thuộc. Với cá tính nghệ thuật mạnh mẽ và phong cách trình diễn đặc trưng, nữ rapper được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định bản sắc riêng trong lần trở lại này.

Trước đó, ngày 13/11, THEBLACKLABEL chính thức xác nhận CL gia nhập công ty thông qua thông báo được đăng tải bằng cả tiếng Hàn và tiếng Anh. Đây là sự hợp tác đáng chú ý bởi nữ nghệ sĩ từng có quãng thời gian dài gắn bó với YG Entertainment - công ty quản lý cũ của 2NE1. Sau khi rời YG vào tháng 12/2019, CL thành lập công ty riêng Very Cherry và chủ động quản lý, phát triển các hoạt động âm nhạc cá nhân.

Trong giai đoạn hoạt động độc lập, CL từng bước xây dựng hình ảnh nghệ sĩ solo với định hướng riêng. Tháng 12/2019, cô phát hành EP gồm sáu ca khúc mang tên In the Name of Love. Đến năm 2021, nữ rapper tiếp tục ra mắt album phòng thu đầu tay ALPHA, với các đĩa đơn như Spicy, Lover Like Me và Tie a Cherry.

Trước đó, CL bắt đầu sự nghiệp solo vào năm 2013 với ca khúc The Baddest Female, tiếp nối bằng MTBD và đĩa đơn tiếng Anh LIFTED. Với sản phẩm này, cô trở thành nữ nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên góp mặt trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, ghi thêm một dấu mốc đáng nhớ cho hành trình âm nhạc cá nhân.

Sau nhiều năm hoạt động với tư cách nghệ sĩ độc lập, việc CL lựa chọn gia nhập THEBLACKLABEL được xem là bước ngoặt mới trong sự nghiệp. Đặc biệt, sự tái hợp với Teddy càng khiến dự án ICONIC nhận được nhiều kỳ vọng, bởi cả hai từng có sự ăn ý trong việc tạo nên những sản phẩm mang đậm màu sắc cá tính của 2NE1.

Với thời điểm phát hành được ấn định vào ngày 20/11 và kế hoạch giới thiệu ca khúc tại MAMA Awards 2026, CL đang chuẩn bị cho một màn trở lại được đầu tư cả về âm nhạc lẫn sân khấu. ICONIC vì thế không đơn thuần là đĩa đơn đầu tiên dưới mái nhà THEBLACKLABEL, mà còn có thể trở thành dấu mốc mở đầu cho một chương mới trong hành trình khẳng định vị thế của nữ rapper trên bản đồ Kpop.