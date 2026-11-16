Người đẹp Nhật Bản vừa bị bắt là ai

Ngày 15/11, Asuka Oguri bị cảnh sát tỉnh Aichi (Nhật Bản) bắt giữ cùng hai người đàn ông vì tình nghi vi phạm Luật Kinh doanh dịch vụ giải trí. Cô bị cáo buộc điều hành cơ sở kinh doanh mang tên Guri tại khu Nishiki 3-chome, thành phố Nagoya, không đúng giấy phép được cấp. Vụ việc gây chú ý bởi Oguri vốn là gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội và từng tham gia chương trình hẹn hò thực tế của Netflix.

Theo cơ quan điều tra, Oguri bị cáo buộc tổ chức hoạt động tiếp khách, phục vụ đồ uống có cồn tại Guri mà không có giấy phép kinh doanh dịch vụ giải trí phù hợp. Cơ sở này bố trí các khu vực ghế ngồi riêng, nơi nhân viên nữ ngồi tiếp chuyện và phục vụ khách. Bản thân Oguri vừa trực tiếp quản lý Guri, vừa làm tiếp viên tại một câu lạc bộ ở khu Nishiki 3-chome.

Trước khi vướng vòng lao lý, Oguri được biết đến với biệt danh Assun, hoạt động trong ngành giải trí tại Nagoya. Oguri sinh ra tại Nagoya, được biết tới với hình ảnh một nữ tiếp viên cá tính, mạnh mẽ.

Tên tuổi Assun được chú ý rộng rãi hơn khi cô tham gia chương trình tuyển chọn nữ tiếp viên LAST CALL trên YouTube. Trong chương trình, Oguri xuất hiện với tư cách giám khảo mang biệt danh Queen.

Bước ngoặt sự nghiệp đến khi cô góp mặt trong chương trình hẹn hò thực tế Badly in Love mùa 2 của Netflix, với tên tiếng Nhật là Love Joto. Chương trình đưa những người trẻ có cá tính mạnh, nhiều trải nghiệm tình cảm phức tạp đến sống chung trong 14 ngày tại một học viện ở Okinawa. Hình ảnh một nữ tiếp viên sắc sảo, quyết liệt trong tình cảm giúp Assun trở thành người chơi nữ được quan tâm nhất.

Trong chương trình, Assun gây ấn tượng với ngoại hình xinh xắn được ví như búp bê. Cô sở hữu gương mặt nhỏ nhắn với sống mũi cao thanh thoát và đôi môi trái tim. Điểm gây ấn tượng nhất là đôi mắt to tròn, giúp mỹ nhân sinh năm 1996 dễ dàng thu hút sự chú ý của người đối diện. .

Trái ngược với vẻ ngoài nữ tính, mong manh, cô khá độc lập, mạnh mẽ, có phần nổi loạn. Mỹ nhân cũng không ngại công khai bản thân từng trải ở chuyện tình cảm. Ở phần tỏ tình cuối chương trình, Oguri ghép đôi thành công với võ sĩ Ma Kun.

Sau khi tham gia chương trình hẹn hò, Assun thu hút lượng lớn người hâm mộ. Cô tiếp tục xuất hiện trong một số nội dung giải trí trên mạng xã hội. Tài khoản Instagram của người đẹp hiện có hơn 800.000 người theo dõi.

Tử Khiêu