Gala Sao Mai 2026 - bữa tiệc âm nhạc với nhiều cung bậc cảm xúc

Các đại biểu và người dân tham gia tại sự kiện.

Các ông Nguyễn Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy; Tô Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng đông đảo lãnh đạo và nhân dân trong tỉnh đã về tham dự.

Gala Sao Mai 2026, tại Thanh Hóa tối ngày 15/11 được dàn dựng công phu như một hành trình nghệ thuật đưa khán giả đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc từ “Năng lượng mới” đến “Giao thoa” và “Hành trình tỏa sáng”. Trong đó, “Năng lượng mới” giới thiệu những giai điệu trẻ trung, hiện đại và những gương mặt mới của Sao Mai 2026; “Giao thoa” là sự kết hợp giữa các thế hệ nghệ sĩ, giữa âm nhạc truyền thống và hơi thở đương đại; “Hành trình tỏa sáng”, nơi những khát vọng đam mê và dấu ấn riêng tiếp tục được lan tỏa…

Ông Tô Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trao hoa cho các mạnh thường quân đã có đóng góp cho sự thành công của sự kiện Gala Sao mai 2026 tại Thanh Hóa.

Điểm nhấn của Gala là sự trở lại của 11 ca sĩ từng ghi dấu ấn tại Sao Mai và Sao Mai điểm hẹn với những cái tên thành danh ở nhiều dòng nhạc khác nhau như: Hồ Quỳnh Hương, Anh Thơ, Hoàng Hải, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Nguyễn Ngọc Anh… Cùng tham gia đêm Gala là toàn bộ 15 thí sinh lọt vào vòng Chung kết Sao Mai 2026 và một số thí sinh đã dừng bước ở các liveshow trước đó.

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc sự kiện.

Sau 6 đêm liveshow của Sao Mai 2026, sự xuất hiện của các nghệ sĩ khách mời bên cạnh những thí sinh tài năng đang nhận được sự quan tâm, đón chờ của công chúng. Đây cũng là dấu ấn mới của VTV trong nỗ lực đưa Sao Mai vượt khỏi khuôn khổ một cuộc thi truyền hình thuần túy để hướng tới hệ sinh thái văn hóa âm nhạc đa nền tảng. Sân khấu ngoài trời tại Quảng trường biển Sầm Sơn cũng mang đến không gian biểu diễn và tương tác trực tiếp với khán giả. Tuy nhiên với các thí sinh Sao Mai, sân khấu ngoài trời cũng là một thử thách khác biệt so với không gian trường quay quen thuộc.

Trải qua 29 năm hình thành và phát triển, Sao Mai chính là điểm khởi nguồn cho rất nhiều hành trình âm nhạc của nhiều tên tuổi nghệ sĩ và mỗi nghệ sĩ sau khi bước ra từ Sao Mai đều có những con đường âm nhạc của riêng mình. Tuy nhiên Sao Mai vẫn luôn là nơi các nghệ sĩ trở về để củng cố sợi dây kết nối, để trao truyền kinh nghiệm và đặc biệt để tiếp sức cho các tài năng trẻ kế cận. Đây sẽ là động lực để các thí sinh Sao Mai 2026 bước vào đêm chung kết và trao giải sắp tới.

Gala Sao Mai 2026 tại Thanh Hóa thực sự là một bữa tiệc âm nhạc với đầy đủ cung bậc cảm xúc và màu sắc văn hóa.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, đêm Gala còn lồng ghép câu chuyện quảng bá văn hóa - du lịch xứ Thanh thông qua hành trình trải nghiệm của các thí sinh tại các danh thắng nổi tiếng của Thanh Hóa như: Thành nhà Hồ, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Khu du lịch cộng đồng Pù Luông, biển Sầm Sơn…

Hàng nghìn khán giả đã đổ về Sầm Sơn để được thưởng thức âm nhạc và màu sắc văn hóa xứ Thanh.

Lần đầu tiên được tổ chức tại Thanh Hóa, Gala Sao Mai 2026 còn mang ý nghĩa đưa một sự kiện âm nhạc truyền hình đến gần hơn với công chúng địa phương, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, tiềm năng du lịch của Sầm Sơn, của Thanh Hóa đến gần hơn với du khách và khán giả trên cả nước.