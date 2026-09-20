Đánh thức niềm tin ở Plei Rbai

Qua quá trình vận động với sự tham gia của cả hệ thống chính trị thôn, các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín, đến nay, hầu hết những người theo “Tin lành Đêga” ở thôn Plei Rbai đã quay về sinh hoạt tại các tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận.

Là người chứng kiến bao đổi thay của thôn, đau lòng vì bà con bị kẻ xấu xúi giục, lôi kéo đi vào con đường sai trái, ông Nay Krem - người có uy tín ở thôn Plei Rbai đã tích cực cùng lực lượng Công an xã thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện, giải thích cho các trường hợp còn mê muội thức tỉnh, không còn nuôi ảo tưởng theo FULRO để thành lập cái gọi là “Nhà nước Đêga”.

Đến nay, ông Krem phấn khởi vì trong làng, hầu hết mọi người đã cam kết từ bỏ “Tin lành Đêga”.

Ông cho hay: “Đây không phải việc một sớm một chiều là dứt hẳn được, vì các đối tượng phản động ở bên ngoài vẫn liên tục kích động. Cán bộ Công an thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phân tích, giải thích để người dân hiểu nên nhận thức của bà con từng bước thay đổi”.

UBND xã Phú Thiện tặng giấy khen cho người có uy tín, chức sắc thôn Plei Rbai vì có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Ảnh: Văn Đạt

Ở thôn Plei Rbai, chúng tôi còn gặp Ksor Lin. Ông Lin từng tin theo “Tin lành Đêga” từ năm 2001. Sau thời gian được Công an và người có uy tín tuyên truyền, giải thích, ông Lin đã nhận ra sự mê muội của mình khi nghe theo lời hứa hẹn của FULRO, theo “Tin lành Đêga”.

“Tin lành Đêga tôi đã bỏ hoàn toàn rồi. Lúc trước do nhẹ dạ, cả tin, lại bị bên nước ngoài xúi giục. Chúng nó nói với tôi qua đó sẽ được ăn mặc sung sướng, thành lập Nhà nước Đêga riêng. Bây giờ trong làng không tin nữa nhưng vẫn còn một số người chưa quay về” - ông Lin tâm sự.

Từ thực tế của bản thân, ông Ksor Lin bắt đầu kiên trì vận động những người từng lầm lỡ như mình từ bỏ “Tin lành Đêga”. Từ tháng 1-2026 đến nay, ông Lin đã thuyết phục thành công 7 hộ gia đình trong thôn còn “tu tại gia” quay về với đạo Tin lành được Nhà nước công nhận.

Để vận động những người từng tin theo FULRO, “Tin lành Đêga” ở thôn Plei Rbai, Công an xã Phú Thiện đã tích cực phối hợp với trinh sát Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh Gia Lai) và hệ thống chính trị thôn; đồng thời tranh thủ vai trò của 7 chức sắc, chức việc và 2 người có uy tín trên địa bàn.

Quá trình cảm hóa người lầm lỡ được thực hiện bằng nhiều hình thức, kết hợp răn đe, giáo dục, giải thích. Hiện tại, những người trước đây từng theo FULRO, “Tin lành Đêga” đã tự nguyện chuyển sang sinh hoạt tại các điểm, nhóm tôn giáo hợp pháp.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an còn tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện việc chăm lo đời sống và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ổn định sinh kế.

Sau sáp nhập, xã Phú Thiện hiện có diện tích 262,87 km², dân số 49.202 người, trong đó vẫn còn một số trường hợp tin theo FULRO, “Tin lành Đêga”. Quá trình cảm hóa, giáo dục vẫn được cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện, gắn với mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”.

Với những người từng lầm lỗi, sự kiên trì là điều kiện tiên quyết, bởi cần có sự tác động, có thời gian để họ tự nhìn lại, thay đổi nhận thức và thực sự trở về với đời sống cộng đồng.