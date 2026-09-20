Tiếp sức những ước mơ trẻ em vùng biên giới

Trao học bổng Quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc tặng học sinh biên giới Đồng Tháp. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Trao yêu thương, tiếp nghị lực

Anh Nguyễn Tuấn Em, sinh năm 1983, ngụ khu phố Thứ Thường, phường Thường Lạc xuất thân từ gia đình nông dân, hoàn cảnh khó khăn, khiến chuyện học của con đứng trước nhiều lo toan. Vợ chồng anh từng nghĩ đến việc cho con nghỉ học để phụ giúp gia đình.

“Có đôi lúc gia đình tôi gặp quá nhiều khó khăn về tài chính. Chúng tôi được chính quyền địa phương, nhà trường và Hội Khuyến học vận động, hỗ trợ tinh thần, vật chất để con tôi được tiếp tục đến trường.

Từ những động viên, vợ chồng tôi càng nhận thức rõ hơn giá trị của việc học. Vợ chồng tôi lao động một cách chăm chỉ, làm đủ nghề để tích góp tiền, lo cho con ăn học đến nơi đến chốn”, anh Nguyễn Tuấn Em chia sẻ.

Sự cố gắng của vợ chồng anh Nguyễn Tuấn Em đã gặt hái được “quả ngọt”. Người con đầu và con thứ 2 của vợ chồng anh hiện học đại học ở Đồng Tháp và Thành phố Hồ Chí Minh, người con thứ 3 đang học lớp 3.

Trong gia đình, vợ chồng anh Nguyễn Tuấn Em cũng chú trọng môi trường học tập và nếp sống làm gương cho con. “Gia đình chúng tôi rất chú trọng và quan tâm việc học tập của con, mặc dù có khó khăn về kinh tế nhưng quyết tâm cho con học tập để xây dựng nhân cách, để lập thân, lập nghiệp. Tôi nghĩ rằng có học mới tiếp thu được các giá trị cuộc sống, các tiến bộ khoa học kỹ thuật đang từng ngày phát triển”, anh Nguyễn Tuấn Em chia sẻ.

Học sinh phường biên giới Thường Lạc chờ nhận học bổng tại Tháng Khuyến học năm 2026. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Mới đây, tại buổi lễ Tháng Khuyến học do phường Thường Lạc tổ chức, em Huỳnh Nguyễn Thảo My, học sinh lớp 9B1, Trường tiểu học và trung học cơ sở Thường Lạc-điểm trung học cơ sở An Lạc xúc động nói: “Hôm nay, suất học bổng em được nhận không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là một món quà tinh thần vô cùng quý giá. Sự quan tâm, sẻ chia của Hội Khuyến học phường, Quỹ Khuyến học Nguyễn Sinh Sắc, quý mạnh thường quân, các cấp lãnh đạo và thầy cô giáo đã tiếp thêm cho chúng em niềm tin và động lực để tiếp tục cố gắng trên con đường học tập”, em Huỳnh Nguyễn Thảo My tâm sự.

Thảo My cho rằng hoàn cảnh của mỗi học sinh có thể khác nhau, nhưng em hiểu khó khăn không thể là lý do để các em từ bỏ ước mơ. Chính sự yêu thương và giúp đỡ hôm nay nhắc nhở em phải biết trân trọng cơ hội mình đang có, nỗ lực nhiều hơn nữa và không ngừng hoàn thiện bản thân.

“Em sẽ cố gắng vượt qua những khó khăn trước mắt, phấn đấu đạt kết quả tốt trong học tập. Em cũng mong rằng sau này, khi trưởng thành và có đủ khả năng, em sẽ biết sẻ chia với những người còn khó khăn như cách mà hôm nay em đã được nhận sự sẻ chia”, em Huỳnh Nguyễn Thảo My bộc bạch.

Góp sức dựng xã hội học tập

Công tác khuyến học khuyến tài vùng biên giới đã tiếp sức cho nhiều học sinh khó khăn đến trường, giúp các em không từ bỏ ước mơ thoát khỏi cảnh nghèo khó bằng chính sự học. Giờ đây, công tác này đang từng bước lan tỏa tinh thần học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong cộng đồng. Từ gia đình, dòng họ, nhà trường đến các tổ chức, đoàn thể, phong trào học tập ngày càng gắn với nhu cầu thực tế của người dân, nhất là nâng cao kỹ năng lao động, thích ứng với chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Hữu Tiến, Chủ tịch Hội Khuyến học phường Thường Lạc cho biết: Các trường trên địa bàn đã thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với phong trào mới “Khuyến học xanh”, “Bình dân học vụ số”.

Lãnh đạo phường Thường Lạc tri ân Quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc, đại diện doanh nghiệp. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Không khí học tập cũng lan tỏa sôi nổi trong người lớn, nhất là các lớp tập huấn, học tập nâng cao khả năng thích ứng chuyển đổi số-“Bình dân học vụ số”. Đối với dòng họ học tập, phường có 10/10 dòng họ được công nhận đạt “Dòng họ học tập”, tỷ lệ 100% dòng họ đăng ký. Đến cuối năm 2025, có 25/25 cơ quan, đơn vị, trường học trong phường được công nhận đạt “Đơn vị học tập”, tỷ lệ 100%.

Phong trào học tập không chỉ diễn ra trong trường học mà ngày càng lan tỏa vào đời sống của người dân. Nhiều người chủ động học thêm kỹ năng, nhất là kỹ năng số để thích ứng với yêu cầu mới và nâng cao hiệu quả lao động, sản xuất, kinh doanh.

Ở vùng biên giới này, tinh thần khuyến học đang ngày càng được vun đắp từ mỗi gia đình. Đó là việc xây dựng góc học tập cho trẻ. Hiện, toàn phường Thường Lạc có 93,7% gia đình có con em đang đi học đều có tổ chức “Góc học tập” tại nhà. Cùng với đó, từ năm 2025 đến nay, phong trào “Nuôi heo đất” khuyến học tại các trường được học sinh hưởng ứng tự nguyện, với tổng số tiền gần 120 triệu đồng.

Để phong trào khuyến học ngày một lan tỏa, có thêm nguồn lực, từ đầu năm 2026 đến nay, Hội Khuyến học phường Thường Lạc làm đầu mối đã vận động cấp phát học bổng, dụng cụ học tập và quà các loại với tổng số tiền gần 294 triệu đồng.

Ngoài ra, Phường đoàn Thường Lạc và các ngành có liên quan đã vận động quà, học bổng với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng, đã hỗ trợ kịp thời cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. Mô hình “Nâng bước em đến trường” và “Con nuôi Đồn biên phòng” của Đồn Biên phòng Cầu Muống đã hỗ trợ cho học sinh vượt khó học giỏi, với số tiền 46,8 triệu đồng/năm.

Riêng tại Lễ phát động Tháng Khuyến học năm 2026 ở phường Thường Lạc, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm trao bảng tượng trưng hỗ trợ, với tổng số tiền đóng góp khoảng 230 triệu đồng, cùng nhiều hiện vật, dụng cụ học tập.

Phát biểu tại buổi Lễ phát động Tháng Khuyến học, tuyên dương các mô hình học tập tiêu biểu và phát động phong trào học tập suốt đời-Xây dựng công dân số phường Thường Lạc, ông Nguyễn Thế Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thường Lạc nhấn mạnh công tác khuyến học, khuyến tài không chỉ giúp học sinh có thêm điều kiện đến trường mà còn góp phần xây dựng xã hội học tập. Đồng thời, ông kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần tự học, học tập thường xuyên, học tập suốt đời, từng bước nâng cao kiến thức, kỹ năng, nhất là kỹ năng số, góp phần xây dựng công dân số và đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Trao học bổng “Nâng bước em đến trường” và “Con nuôi Đồn Biên phòng” tặng học sinh biên giới Đồng Tháp. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Tại buổi lễ, Hội Khuyến học phường Thường Lạc đã trao 120 suất học bổng tặng học sinh trên địa bàn phường; trao 3 suất học bổng “Nâng bước em đến trường” và “Con nuôi Đồn Biên phòng” và 1 suất học bổng tặng em Ngô Thành Đạt, là sinh viên đại học, gia đình đang gặp khó khăn, với tổng giá trị trao học bổng đợt này hơn 120 triệu đồng từ nguồn Quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Từ nguồn lực của Quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc, sự chung tay của mạnh thường quân, những suất học bổng đến với học sinh vùng biên không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ trước mắt mà còn gửi gắm niềm tin vào con đường học tập của các em.

Trong Tháng Khuyến học năm 2026, Quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc phân bổ 400 triệu đồng đến 4 xã, phường biên giới (mỗi xã 100 triệu đồng), trích từ nguồn tài trợ 2,5 tỷ đồng trong Tháng Khuyến học của Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp. Riêng tại phường Thường Lạc và xã Thường Phước, từ nguồn hỗ trợ ban đầu, 2 địa phương tiếp tục vận động mạnh thường quân, doanh nghiệp đóng góp thêm số tiền tương đương, nâng tổng nguồn lực hỗ trợ lên hơn gấp đôi.

Theo Quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc, mức học bổng của Quỹ năm nay dành cho học sinh được nâng lên cao hơn so với năm học trước. Một số trường hợp khó khăn còn được hỗ trợ đột xuất, đồng thời lập hồ sơ để tiếp tục nhận học bổng dài hạn.

Bà Nguyễn Thị Nhàn, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc phát biểu tại buổi Lễ phát động Tháng Khuyến học phường Thường Lạc. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Có mặt tại buổi Lễ phát động Tháng Khuyến học năm 2026 ở vùng biên giới, bà Nguyễn Thị Nhàn, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc cho biết: “Với công tác chăm lo cho học sinh vùng khó khăn, vùng biên giới, Quỹ khuyến học luôn quyết tâm, quyết liệt trong hỗ trợ nguồn lực đến các xã, phường. Tình cảm của cộng đồng doanh nghiệp chăm lo cho học sinh vùng biên rất tốt, rất cảm động.

Các mô hình, phong trào khuyến học của các xã, phường biên giới sau sáp nhập được củng cố, kiện toàn và đã duy trì tốt mô hình học tập từ gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập. Qua đó, công tác khuyến học, khuyến tài không chỉ chia sẻ khó khăn với học sinh nghèo mà còn thắt chặt tình nghĩa quân dân, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và giữ vững chủ quyền biên giới”.