Đánh giá điểm mới lạ trên camera iPhone 18 Pro Max

Điểm đáng chú ý nhất trên camera chính của iPhone 18 Pro Max là khẩu độ không còn cố định. Cấu trúc phức tạp của Apple giúp camera có thể thay đổi khẩu độ từ f/1.48 đến f/4. Việc điều chỉnh có thể làm bằng tây hoặc để máy tự quyết định dựa trên khung cảnh. Ảnh: Xuân Sang.

Về lý thuyết, ở f/1.48, ống kính thu được nhiều ánh sáng hơn, đồng thời tạo vùng ảnh nét hẹp hơn; khi khép xuống f/2.8 hoặc f/4, vùng rõ nét mở rộng, phù hợp với cảnh có nhiều chủ thể hoặc cần giữ chi tiết ở cả tiền cảnh và hậu cảnh. Trong thực tế, sự khác biệt về độ sâu trường ảnh có thể nhận ra nhưng không quá lớn. Với người đã quen dùng máy ảnh và điều chỉnh theo các yếu tố cơ bản, tính năng mới trên iPhone 18 Pro Max cho người dùng thêm một lớp kiểm soát trực tiếp với hình ảnh.

Bên cạnh khẩu độ, thay đổi lớn nhất trong trải nghiệm iPhone 18 Pro Max đến từ phần mềm. Hãng cho phép người dùng điều chỉnh hầu hết thông số cơ bản của nhiếp ảnh như tốc độ màn trập, cân bằng trắng. Người dùng có thể tùy biến giao diện để đưa những điều chỉnh quan trọng nhất lên màn hình, thậm chí hiển thị cả biểu đồ cân bằng sáng (histogram). Ảnh: Xuân Sang.

Khi có thể can thiệp tốc độ màn trập, người dùng có thể chủ động quyết định thời gian cảm biến nhận ánh sáng, từ đó đóng băng chuyển động với tốc độ cao hoặc tạo vệt nhòe khi giảm tốc độ.

Đây là thay đổi đáng chú ý với những người thường chụp đêm, đường phố hay các cảnh có chuyển động, khi tốc độ màn trập có thể trở thành một công cụ tạo hình thay vì chỉ là thông số máy tự động xử lý.

Với ảnh chân dung, iPhone 18 Pro Max vẫn cho phép người dùng tiếp tục can thiệp vào vùng lấy nét và độ sâu trường ảnh ngay sau khi chụp. Trong phần chỉnh sửa, người dùng có thể chọn lại chủ thể muốn giữ nét, đồng thời thay đổi khẩu độ để điều chỉnh mức độ xóa phông. Việc này giúp kiểm soát vùng nét không còn dừng ở thời điểm bấm máy, mà có thể được thay đổi ngay trong quá trình hậu kỳ trên điện thoại.

Khả năng chụp macro trên iPhone 18 Pro Max tiếp tục phát huy thế mạnh khi đưa máy đến rất gần chủ thể mà vẫn giữ được chi tiết ở vùng nét. Chế độ này đặc biệt phù hợp với những vật thể nhỏ như hoa, đồ ăn hay các chi tiết chất liệu, nơi khoảng cách chụp ngắn giúp khai thác những góc nhìn khó có được bằng camera thông thường.

Khả năng tùy biến hình ảnh trên iPhone 18 Pro Max không chỉ nằm ở lúc bấm máy. Với Photographic Styles (kiểu màu chụp ảnh), người dùng có thể điều chỉnh cách ảnh thể hiện màu sắc và tông màu theo ý muốn. Trong phần chỉnh sửa, công cụ làm mịn da cũng cho phép can thiệp trực tiếp vào diện mạo nhân vật sau khi chụp. Những thao tác vốn thường được thực hiện bằng phần mềm hậu kỳ giờ có thể xử lý ngay trên điện thoại, từ định hướng màu sắc đến tinh chỉnh chi tiết trên chủ thể.

Apple nhấn mạnh vào khẩu độ thay đổi, nhưng phần mềm mới là thứ thực sự khiến trải nghiệm chụp ảnh trên iPhone 18 Pro Max khác biệt so với thế hệ trước. Khi những yếu tố vốn thường được điều chỉnh trên máy ảnh được đưa vào cùng một giao diện, smartphone không còn chỉ tự động quyết định cách ghi lại khung hình mà trao cho người chụp nhiều quyền kiểm soát hơn đối với kết quả cuối cùng.