Mỹ triển khai 'lá chắn di động' LMADIS tại Trung Đông, chế áp, hạ UAV chỉ trong vài giây

Một binh sĩ Thủy quân lục chiến Mỹ thuộc Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 11 lắp đặt tấm radar cho hệ thống phòng không tích hợp hạng nhẹ LMADIS tại khu vực đảm nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, ngày 4/9/2026. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ/Nicole Stuart/overtdefense.com)

Thủy quân lục chiến Mỹ vừa công khai chuỗi hình ảnh triển khai hệ thống phòng không tích hợp hạng nhẹ LMADIS tại Trung Đông, mang đến một vòm bảo vệ tác chiến điện tử cơ động cực kỳ lợi hại để đập tan nguy cơ tấn công từ các dòng UAV cảm tử cỡ nhỏ.

Điểm đột phá trong kiến trúc của LMADIS (Light Marine Air Defense Integrated System) nằm ở cấu trúc mô-đun kép linh hoạt được đặt trên nền tảng hai xe địa hình siêu nhẹ Polaris MRZR hoặc ULTV.

Cấu trúc này chia làm hai thành tố đảm nhiệm hai chức năng tách biệt nhưng kết nối vô cùng chặt chẽ.

Xe thứ nhất đóng vai trò là trung tâm chỉ huy và trinh sát, trang bị đài radar mảng pha quét điện tử chủ động RPS-42 hoạt động ở dải tần S-band, kết hợp cùng hệ thống cảm biến quang điện tử hồng ngoại CM262 để phát hiện, phân loại và bám bắt chính xác các mục tiêu bay có diện tích phản xạ radar cực nhỏ từ khoảng cách hơn 10 km.

Binh sĩ Thủy quân lục chiến Mỹ thuộc Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 11 vận hành hệ thống chống UAV LMADIS tại Trung Đông. Ảnh: thedefensenews.com

Thành tố thứ hai của hệ thống là xe chế áp hỏa lực tác chiến điện tử. Ngay khi trung tâm chỉ huy xác nhận mục tiêu là UAV đe dọa, xe chế áp sẽ kích hoạt hệ thống gây nhiễu vô tuyến định hướng Sierra Nevada MODi.

Khác với các phương pháp bắn phá động lực học đắt đỏ, LMADIS tiêu diệt UAV bằng cách quét dải tần rộng và phóng ra các chùm sóng vô tuyến tập trung công suất cao.

Luồng sóng này lập tức ngắt đứt liên lạc đường truyền dữ liệu điều khiển (C2), làm mù tín hiệu định vị vệ tinh GPS, GLONASS hay Galileo của drone/UAV đối phương, buộc mục tiêu phải tự rơi hoặc kích hoạt cơ chế tự hạ cánh an toàn ngay lập tức.

Khả năng cơ động vượt trội là yếu tố then chốt giúp LMADIS trở thành vũ khí chống UAV hàng đầu cho các lực lượng tác chiến phân tán.

Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 11 triển khai hệ thống chống UAV di động LMADIS tại khu vực do CENTCOM quản lý, mang lại cho Thủy quân lục chiến năng lượng phòng không cơ động nhanh để phát hiện, chế áp và tiêu diệt các mối đe dọa từ phương tiện bay không người lái (Nguồn ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ/armyrecognition.com)

Nhờ kích thước nhỏ gọn và trọng lượng tối ưu, cả hai xe thuộc hệ thống LMADIS đều có thể dễ dàng ‘chui’ vào khoang hàng của máy bay vận tải MV-22B Osprey hoặc trực thăng CH-53E/K Super Stallion.

Điều này cho phép Thủy quân lục chiến Mỹ nhanh chóng đổ bộ và thiết lập ô phòng không tầm thấp ngay tại các địa bàn xa xôi, thiếu hụt hạ tầng phòng thủ cố định chỉ trong thời gian ngắn.

Sự xuất hiện của LMADIS tại chiến trường Trung Đông không chỉ giải quyết triệt để bài toán chi phí khi sử dụng tên lửa triệu đô để hạ UAV/drone vài nghìn đô, mà còn khẳng định bước tiến vượt bậc của quân đội Mỹ trong việc làm chủ không gian mạng và phổ tần điện từ.

Đây được xem là mắt xích tác chiến điện tử không thể thiếu giúp bảo vệ toàn diện các đơn vị viễn chinh trước làn sóng tác chiến không người lái đang bùng nổ mạnh mẽ trên toàn cầu.

(Theo defence-blog.com, armyrecognition.com, thedefensenews.com, realcleardefense.com, overtdefense.com)