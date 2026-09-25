Tàu tên lửa NGMV sẽ thay thế 'bản sao Molniya'

Tàu INS Nirbhik thuộc lớp Veer.

Mới đây, lễ đặt ky cho chiếc tàu tên lửa đầu tiên thuộc lớp NGMV (Next Generation Missile Vessel) dành cho Hải quân Ấn Độ đã diễn ra tại Công ty đóng tàu Cochin (CSL).

Theo Naval News, vũ khí chính của các tàu NGMV sẽ là 4 tên lửa hành trình chống hạm BrahMos, được đặt trong hai bệ phóng nghiêng ở mũi tàu.

Để phòng thủ trước mối đe dọa từ trên không, con tàu sẽ được trang bị hệ thống tên lửa phòng không VL-SRSAM, một bệ pháo SRGM 76mm và một hệ thống pháo phòng không tầm gần ở đuôi.

Cảm biến chính sẽ là radar băng tần X đa chức năng của Bharat Electronics Limited với tầm phát hiện mục tiêu lên đến 200km.

Hệ thống động cơ của mỗi con tàu sẽ bao gồm một turbine khí GE Aerospace LM2500, được lắp ráp theo giấy phép bởi Công ty HAL của Ấn Độ.

Turbine này sẽ cung cấp năng lượng cho 3 hệ thống đẩy phản lực nước Kamewa cỡ lớn do Công ty Kongsberg Maritime của Na Uy chế tạo. Hợp đồng cung cấp 18 thiết bị này đã được ký kết vào tháng 4.

Tàu tên lửa NGMV đang được đóng cho Hải quân Ấn Độ.

Dự kiến ​​việc bàn giao tàu tên lửa cho khách hàng sẽ diễn ra vào đầu năm 2027. Những chiến hạm mới với lượng giãn nước 1.500 tấn sẽ thay thế các tàu tên lửa kiểu Veer (Molniya) lỗi thời đã được đưa vào sử dụng từ thế kỷ 20.

Hiện số lượng tàu tên lửa lớp Veer trong biên chế Hải quân Ấn Độ còn rất ít và đã trải qua quá trình hiện đại hóa bằng cách thay thế khí tài điện tử, tích hợp tên lửa hành trình chống hạm siêu âm PJ-10 BrahMos.

Theo Naval News