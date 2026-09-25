EVN chuẩn bị năng lực toàn diện cho dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Chuẩn bị năng lực toàn diện, bảo đảm an toàn

Điện hạt nhân có lợi thế là nguồn điện nền công suất lớn, vận hành ổn định, không phụ thuộc thời tiết và có mức phát thải khí nhà kính thấp. Với khả năng vận hành khoảng 7.000-8.000 giờ/năm, hệ số khả dụng trên 85-90%, nguồn điện này có vai trò hỗ trợ hệ thống khi tỷ trọng các nguồn năng lượng tái tạo biến động ngày càng tăng.

Từ yêu cầu đó, EVN xác định Ninh Thuận 1 không chỉ là dự án xây dựng nhà máy điện mà còn là quá trình hình thành năng lực quản lý, vận hành và làm chủ công nghệ hạt nhân. Trách nhiệm của chủ đầu tư trải dài trong toàn bộ vòng đời dự án, từ chuẩn bị đầu tư, khảo sát, thiết kế, mua sắm, xây dựng, lắp đặt, chạy thử, nghiệm thu đến vận hành, bảo dưỡng và nâng cấp.

Trong đó, an toàn và an ninh hạt nhân được đặt ở vị trí ưu tiên cao nhất. EVN định hướng xây dựng văn hóa an toàn ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án, gắn yêu cầu này với từng khâu quản lý, thiết kế, thi công và vận hành.

Cùng với công nghệ, nhân lực là yếu tố quyết định khả năng vận hành nhà máy trong tương lai. EVN sẽ chuẩn bị đội ngũ quản lý dự án, chuyên gia an toàn, kỹ sư vận hành, nhân lực bảo dưỡng, kiểm soát chất lượng, an ninh, y tế và ứng phó sự cố. Việc tiếp nhận, lưu giữ và phát triển tri thức hạt nhân từ tài liệu kỹ thuật, dữ liệu thiết kế đến kinh nghiệm vận hành cũng được chú trọng, qua đó từng bước nâng cao năng lực làm chủ công nghệ.

EVN đồng thời chuẩn bị hạ tầng đấu nối và truyền tải để bảo đảm Ninh Thuận 1 được tích hợp an toàn, tin cậy vào hệ thống điện quốc gia. Trong phát triển chuỗi cung ứng, tập đoàn định hướng tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia các hạng mục phù hợp với năng lực; mục tiêu đến năm 2035 là phấn đấu doanh nghiệp trong nước tham gia khoảng 30% tổng mức đầu tư đối với các hạng mục xây dựng, lắp đặt của các hạng mục phụ trợ dự án. Việc nội địa hóa được thực hiện theo lộ trình, không ảnh hưởng đến yêu cầu về an toàn, chất lượng và độ tin cậy.

Phó Trưởng ban Quản lý đầu tư xây dựng EVN Vũ Ngọc Minh trình bày tham luận của EVN tại Hội thảo khoa học “Phát triển điện hạt nhân vì tăng trưởng xanh và an ninh năng lượng quốc gia” diễn ra tại Khánh Hòa. Ảnh: Ngọc Tuấn

Tạo động lực phát triển cho địa phương

Khi đi vào vận hành, Ninh Thuận 1 được kỳ vọng bổ sung nguồn điện nền công suất lớn, ổn định cho hệ thống điện quốc gia, góp phần nâng cao khả năng cân bằng cung - cầu và hỗ trợ tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo có tính biến động.

Đối với Khánh Hòa và khu vực Nam Trung Bộ, dự án sẽ tạo thêm điều kiện đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị, du lịch, kinh tế biển và các phụ tải quan trọng. Cùng với nhà máy điện, yêu cầu phát triển đồng bộ giao thông, cảng biển, cấp điện, cấp nước, viễn thông, hạ tầng số, logistics, quan trắc môi trường, y tế và giáo dục - đào tạo cũng được đặt ra.

Theo đó, EVN sẽ phối hợp cung cấp thông tin về quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật, nhu cầu sử dụng và tiến độ dự án để các cơ quan Trung ương và địa phương chủ động chuẩn bị hạ tầng phù hợp. Quá trình triển khai dự án cũng được kỳ vọng tạo thêm nhu cầu về lao động kỹ thuật cao, dịch vụ chuyên môn và mở rộng cơ hội để doanh nghiệp địa phương tham gia chuỗi giá trị mới.

Bên cạnh phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực, EVN xác định việc bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân vùng dự án là nội dung quan trọng. Công tác thông tin, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, an sinh xã hội và sinh kế cần được triển khai đồng bộ, gắn với quá trình thực hiện dự án.

EVN cũng xác định thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời và minh bạch về an toàn, môi trường, tiến độ và phương án ứng phó sự cố là cơ sở xây dựng niềm tin, tạo đồng thuận xã hội. Qua đó, Ninh Thuận 1 không chỉ hướng tới bổ sung nguồn điện quan trọng cho hệ thống quốc gia mà còn góp phần hình thành năng lực mới về điện hạt nhân, phát triển nguồn nhân lực và chuỗi cung ứng trong nước, tạo thêm động lực cho Khánh Hòa, Nam Trung Bộ và đất nước.