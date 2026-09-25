Đừng vội mua iPhone Duo: 7 điểm trừ có thể khiến bạn phải cân nhắc

Camera không có ống kính tele chuyên dụng

Một trong những điểm đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống camera. iPhone Duo sử dụng camera kép 48 MP nhưng không được trang bị ống kính tele chuyên dụng như iPhone 18 Pro và 18 Pro Max.

Khả năng zoom quang học chất lượng 2x được thực hiện từ cảm biến chính, trong khi zoom kỹ thuật số tối đa đạt 10x. Với người thường xuyên chụp chủ thể ở xa, đây có thể là hạn chế đáng cân nhắc so với các mẫu iPhone Pro.

Không còn Face ID, chuyển sang Touch ID

Do không gian bên trong thân máy gập bị giới hạn, iPhone Duo không sử dụng hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID. Thay vào đó, Apple tích hợp cảm biến vân tay Touch ID vào nút sườn.

Touch ID vẫn đảm nhiệm chức năng mở khóa và xác thực, nhưng người dùng đã quen với Face ID trên iPhone sẽ phải thích nghi với phương thức bảo mật khác. Apple cho biết Touch ID được thiết kế để sử dụng thuận tiện cả khi thiết bị mở lẫn gập.

Nặng hơn cả những chiếc iPhone Pro Max

Với trọng lượng 254 gram, iPhone Duo là thiết bị khá nặng đối với một chiếc điện thoại. Con số này thậm chí cao hơn mức 249 gram của iPhone 18 Pro Max được đề cập trong bài gốc.

Đổi lại, người dùng có một thiết bị gập với màn hình trong 7,6 inch, hệ thống hai pin, buồng hơi tản nhiệt và khả năng chống nước, bụi chuẩn IP68. Khi mở ra, thân máy chỉ dày 5,2 mm, nhưng khi gập lại độ dày đạt 11,3 mm.

Với trọng lượng 254 gram, iPhone Duo là thiết bị khá nặng đối với một chiếc điện thoại

Giá cao, nâng dung lượng còn tốn thêm tiền

iPhone Duo có giá khởi điểm 1.999 USD cho phiên bản 256 GB. Người dùng cần nhiều bộ nhớ hơn sẽ phải trả 2.199 USD cho bản 512 GB, 2.599 USD cho 1 TB và 3.199 USD cho phiên bản 2 TB.

Mức giá này khiến việc lựa chọn dung lượng trở thành yếu tố cần tính toán ngay từ đầu, đặc biệt với người có nhu cầu lưu trữ nhiều ảnh, video hoặc dữ liệu.

Thời lượng pin không bằng iPhone 18 Pro Max

Thiết kế gập với màn hình lớn cũng tạo ra sự khác biệt về thời lượng sử dụng. Theo thông số Apple công bố, iPhone Duo có thể phát video liên tục tối đa 31 giờ khi sử dụng màn hình trong và tới 44 giờ khi dùng màn hình ngoài.

Như vậy, người dùng thường xuyên khai thác màn hình lớn để xem video, làm việc hoặc đa nhiệm cần lưu ý đến mức tiêu thụ năng lượng của thiết bị.

Camera FaceTime ẩn dưới màn hình có giới hạn

Một điểm đặc biệt khác của iPhone Duo là camera FaceTime được đặt ẩn dưới màn hình trong. Thiết kế này giúp màn hình 7,6 inch liền mạch hơn, không bị chiếm diện tích bởi phần khoét dành cho camera.

Tuy nhiên, camera ẩn dưới màn hình cũng có những giới hạn nhất định về chất lượng hình ảnh. Khi cần selfie chất lượng cao hơn, người dùng có thể chuyển sang camera trước 12 MP hoặc tận dụng hệ thống camera phía sau.

Thiếu một số tính năng camera chuyên nghiệp

So với iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, iPhone Duo cũng lược bỏ một số tính năng nhiếp ảnh chuyên sâu, trong đó có khẩu độ biến thiên và bộ công cụ Pro Controls được đề cập trong bài gốc.

Điều này không ảnh hưởng nhiều đến nhu cầu chụp ảnh thông thường, nhưng có thể trở thành điểm cần cân nhắc với những người thường xuyên can thiệp thủ công vào các thông số chụp.

Vì vậy, trước khi mua iPhone Duo, người dùng không chỉ nên nhìn vào thiết kế mới lạ mà cần cân nhắc cả camera, phương thức mở khóa, trọng lượng, thời lượng pin, dung lượng lưu trữ và những tính năng bị lược bỏ. Đây là những yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng lâu dài.