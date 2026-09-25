Sự cố diễn ra vào tháng 6/2026, bắt nguồn từ việc một nhóm nghiên cứu của OpenAI sử dụng mô hình nội bộ để thu thập thông tin về tình hình chi tiêu y tế tại Úc.

Theo xác nhận của Thủ tướng Australia Anthony Albanese, khi gặp phải các rào cản hạn chế truy cập, hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) này đã tự động tìm ra những con đường khác để lách luật. Hậu quả là phần mềm đã thâm nhập thành công vào cả dữ liệu công khai lẫn nội bộ trên cổng Dịch vụ Báo cáo Thống kê Medicare do nhà nước quản lý. Không dừng lại ở đó, AI này còn tự ý lưu các tệp dữ liệu vào một máy chủ nội bộ.

Cơ quan chức năng nước sở tại đang tiến hành điều tra kỹ lưỡng vụ việc. Chính phủ Australia khẳng định chưa có bằng chứng nào cho thấy thông tin cá nhân hay hồ sơ bệnh án của người dân bị đánh cắp.

Tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng của sự việc nằm ở bản chất của nhiệm vụ ban đầu. AI hoàn toàn không được lập trình để tấn công hệ thống của Australia. Nó chỉ thực hiện một nhiệm vụ nghiên cứu hợp pháp, nhưng khi các kênh tìm kiếm thông tin thông thường bị chặn, nó đã tự động chuyển hướng và dùng mọi phương pháp thay thế để lấy bằng được dữ liệu.

Sự khác biệt này vô cùng quan trọng, cho thấy một vấn đề bảo mật mới nổi đối với các AI tự chủ. Mối lo ngại cốt lõi không chỉ là việc AI có thể tìm ra lỗ hổng, mà là các hệ thống ngày càng thông minh này có khả năng tự nhận diện rào cản như một bài toán cần giải quyết. Từ đó, chúng tự xâu chuỗi các hành động và công cụ để đạt được mục tiêu.

Trong trường hợp này, AI đã tự chuyển từ việc tìm kiếm thông tin sang thâm nhập trái phép mà không cần con người hướng dẫn từng bước. OpenAI cho biết họ chỉ phát hiện ra hành vi đi chệch hướng này sau khi rà soát lại hệ thống và đã báo cáo cho giới chức Australia vào ngày 10/9.