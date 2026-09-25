Phát huy vai trò của nữ trí thức trong đổi mới hoạt động thư viện

Sáng 25-9, Thư viện tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Chi hội Nữ trí thức Thư viện tỉnh tổ chức hội thảo “Đổi mới sáng tạo của nữ trí thức Thư viện tỉnh Khánh Hòa”.

Tại hội thảo các đại biểu đã cùng nhau trao đổi về những nội dung như: Xây dựng kiến trúc thư viện thông minh ứng dụng Big Data và IoT tại Thư viện tỉnh Khánh Hòa; giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng, đa dạng hóa không gian tương tác sáng tạo và phát triển văn hóa đọc bền vững trong kỷ nguyên số.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung vào các vấn đề: Đẩy mạnh liên thông thư viện, chia sẻ tài nguyên thông tin dùng chung giữa Thư viện tỉnh với các thư viện trường học, trung tâm nghiên cứu trên địa bàn; số hóa, bảo tồn và phát huy giá trị các nguồn tài nguyên thông tin quý hiếm, tài liệu địa chí Khánh Hòa kết hợp ứng dụng công nghệ trực tuyến để tiếp cận bạn đọc trong giai đoạn mới; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số và các phần mềm chuyên ngành trong việc tự động hóa công tác phân loại, lưu trữ và tra cứu tài liệu - thực tiễn và đề xuất tại Thư viện tỉnh Khánh Hòa...

Quang cảnh tại hội thảo.

Các đại biểu cũng dành thời gian thảo luận những giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, AI trong hoạt động thư viện; tăng cường kết nối, chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin và nâng cao hiệu quả phục vụ bạn đọc.

Hội thảo là dịp để các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp về công nghệ, quản trị, nghiệp vụ nhằm góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong hoạt động thư viện. Đồng thời, phát huy tiềm năng, trí tuệ, kinh nghiệm chuyên môn của đội ngũ nữ trí thức trong xây dựng Thư viện tỉnh Khánh Hòa theo hướng hiện đại, thông minh, lấy người sử dụng làm trung tâm.

Được biết, Thư viện tỉnh Khánh Hòa hiện quản lý khoảng 180.000 tên tài liệu với hơn 540.000 bản tài liệu in, hơn 10.000 tài liệu số. Trong đó, có 6.592 tên với 8.066 bản tài liệu địa chí, phản ánh nhiều nội dung về lịch sử, văn hóa, con người và quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hoạt động thư viện được tin học hóa, ứng dụng phần mềm chuyên ngành trong công tác quản lý, phân loại, lưu trữ và tra cứu tài liệu.