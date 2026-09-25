Sự khác biệt giữa các thế hệ máy khi nâng cấp iOS 27

1. iOS 27 hỗ trợ những iPhone nào?

Trước khi cập nhật, người dùng cần xác định iPhone đang sử dụng có nằm trong danh sách tương thích hay không. Theo Apple, iOS 27 tiếp tục hỗ trợ nhiều thế hệ thiết bị, bắt đầu từ phiên bản iPhone 11 và iPhone SE thế hệ thứ 2.

1.1. Danh sách iPhone chính thức được cập nhật lên iOS 27

Theo danh sách tương thích trên trang chủ Apple Việt Nam, iOS 27 hỗ trợ các mẫu iPhone từ iPhone 11 trở lên, cùng iPhone SE thế hệ thứ 2 trở lên và các máy mới ra mắt gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Duo. Danh sách cụ thể được Apple công bố gồm:

iPhone Duo, iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Pro

iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17e

iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 16e

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15

iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14

iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini

iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11

iPhone SE (thế hệ thứ 2 trở lên)

Danh sách các thế hệ iPhone có thể nâng cấp lên iOS 27 được Apple công bố.

Như vậy, nếu đang sử dụng iPhone 11 trở lên hoặc iPhone SE thế hệ 2/3, người dùng vẫn có thể nâng cấp lên iOS 27. Đây là điểm đáng chú ý với những người đang sử dụng các mẫu iPhone đã ra mắt nhiều năm nhưng vẫn muốn tiếp tục nhận các bản cập nhật hệ điều hành mới.

Phiên bản iPhone 11 vẫn đủ điều kiện nâng cấp lên phiên bản hệ điều hành iOS 27.

Ở chiều ngược lại, iPhone XS, XS Max, XR, iPhone X, iPhone 8 và các thế hệ cũ hơn không nằm trong danh sách hỗ trợ iOS 27. Người dùng các mẫu máy này sẽ không thể nâng cấp lên phiên bản hệ điều hành mới.

1.2. Thiết bị nào dùng được Apple Intelligence trên iOS 27?

Apple Intelligence yêu cầu phần cứng mạnh hơn so với điều kiện tối thiểu để cài iOS 27. Vì vậy, danh sách iPhone hỗ trợ các tính năng này ngắn hơn đáng kể so với danh sách thiết bị tương thích với hệ điều hành.

Cụ thể, theo chú thích của Apple, Apple Intelligence khả dụng trên tất cả các phiên bản iPhone 16 trở lên, cùng iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max. Điều đó có nghĩa iPhone 11 đến iPhone 15 tiêu chuẩn vẫn có thể cài iOS 27, nhưng không được sử dụng nhóm tính năng AI yêu cầu phần cứng cao hơn. Apple cũng xác nhận tiếng Việt nằm trong danh sách ngôn ngữ được Apple Intelligence hỗ trợ.

Để dễ hình dung, khả năng hỗ trợ có thể chia thành ba nhóm:

iPhone 11 – iPhone SE thế hệ 2, 3: Có thể cài iOS 27 nhưng không hỗ trợ Apple Intelligence.

iPhone 12 – iPhone 15 Tiêu chuẩn: Có thể sử dụng iOS 27 và các tính năng hệ thống tương thích, nhưng không có Apple Intelligence.

iPhone 15 Pro/15 Pro Max và iPhone 16 trở lên: Có phần cứng đáp ứng yêu cầu của Apple Intelligence, nên có thể khai thác các tính năng AI mà Apple triển khai trên iOS 27.

2. Những Series iPhone nào nên cập nhật lên iOS 27?

Việc iPhone nằm trong danh sách hỗ trợ không có nghĩa trải nghiệm sau khi cập nhật sẽ giống nhau trên mọi thế hệ. Với những mẫu máy đã sử dụng nhiều năm, người dùng nên cân nhắc thêm tình trạng pin, bộ nhớ và nhu cầu sử dụng trước khi nâng cấp.

2.1. iPhone 11 và iPhone SE: nên cân nhắc trước khi cập nhật

Đây là nhóm cần cân nhắc nhiều nhất khi lên iOS 27 vì phần cứng đã có tuổi đời khá lâu. Tuy nhiên, các trải nghiệm thực tế trên bản thử nghiệm iOS 27 với iPhone 11 cho kết quả khá tích cực.

Dù vậy, khi xử lý tác vụ nặng, iPhone 11 vẫn có thể nóng máy hoặc xuất hiện giật lag. Apple cũng cho biết iOS 27 được tối ưu về hiệu năng và hiệu quả sử dụng, nhưng kết quả thực tế còn phụ thuộc vào tình trạng pin, cài đặt và cách sử dụng của từng thiết bị.

iPhone 11 chạy iOS 27 cho ra kết quả khá tích cực về độ mượt mà

Về tính năng, Apple công bố iPhone 11 và iPhone SE vẫn nhận được giao diện mới cùng nhiều thay đổi trên iOS 27, nhưng không hỗ trợ Apple Intelligence do giới hạn phần cứng. Nếu máy vẫn hoạt động ổn định, người dùng có thể cập nhật khi bản chính thức phát hành; với máy đã chai pin, nóng hoặc lag, nên chờ thêm đánh giá thực tế. Đặc biệt, không nên cài Developer Beta trên thiết bị chính.

2.2. iPhone 12 – iPhone 15: có thể cập nhật nếu máy đang ổn định

iPhone 12 đến iPhone 15 đều nằm trong danh sách hỗ trợ iOS 27 và nhìn chung có thể đáp ứng tốt các tác vụ hệ thống mới.

Các bài thử nghiệm trên bản Beta của Youtuber Vinh Xô, Tuấn Ngọc Đây cùng Vật Vờ Studio, đặc biệt trên iPhone 14, ghi nhận máy phản hồi nhanh và mượt hơn ở một số thao tác so với các phiên bản iOS trước. Apple cũng cho biết iOS 27 có thể giúp tốc độ mở ứng dụng nhanh hơn tới 30%, dù đây là kết quả trong điều kiện thử nghiệm của hãng.

Tuy nhiên, bản Beta vẫn có thể phát sinh một số vấn đề như máy ấm lên khi xử lý tác vụ nặng, AirDrop chưa ổn định hoặc ứng dụng gặp lỗi tương thích. VớiiPhone Duo, người dùng cũng nên kiểm tra dung lượng trống và tình trạng pin trước khi cập nhật iOS 27. Vì vậy, nếu iPhone 12 – 15 đang có pin tốt, đủ dung lượng và hoạt động ổn định, người dùng có thể cân nhắc cập nhật khi bản chính thức được phát hành. Nếu máy vẫn hoạt động tốt trên phiên bản iOS hiện tại, việc nâng cấp ngay cũng không quá cần thiết.

Về tính năng, iPhone 12, 13, 14 và iPhone 15/15 Plus không hỗ trợ Apple Intelligence. Đây là giới hạn quan trọng cần lưu ý nếu người dùng muốn nâng cấp iOS 27 chủ yếu để trải nghiệm các tính năng AI mới.

2.3. iPhone 15 Pro trở lên: phù hợp hơn để nâng cấp iOS 27

So với nhóm iPhone 12 – 15 tiêu chuẩn, iPhone 15 Pro/15 Pro Max và các thế hệ mới hơn có lợi thế rõ rệt khi trải nghiệm iOS 27. Trong đó, iPhone 18 Pro Max thuộc nhóm thiết bị có phần cứng mới, phù hợp để khai thác đầy đủ hơn các tính năng hệ thống và Apple Intelligence.

Trải nghiệm trên iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 và iPhone 17 ghi nhận hệ thống phản hồi mượt, thao tác nhanh hơn và tình trạng khựng khi sử dụng cũng được cải thiện so với iOS 26. Dù vậy, Beta vẫn có thể xuất hiện hiện tượng nóng máy, hao pin hoặc một số lỗi nhỏ trong quá trình sử dụng.

Điểm khác biệt lớn nhất của nhóm này là Apple Intelligence. Trên các thiết bị tương thích, Siri có thể hiểu ngữ cảnh trên màn hình, tìm kiếm thông tin từ ảnh hoặc nội dung trong tin nhắn, trong khi các công cụ AI như Clean Up hỗ trợ chỉnh sửa ảnh trực tiếp trên thiết bị. Một số tính năng vẫn phụ thuộc vào ngôn ngữ và khu vực được Apple triển khai, cũng như sự tương thích giao diện trên các thiết kế đột phá như iPhone Fold.

iOs 27 mang đến nhiều tính năng liên quan tới trí tuệ nhân tạo

Vì vậy, nếu chỉ cần một chiếc iPhone chạy iOS 27 ổn định, iPhone 12 – 15 tiêu chuẩn vẫn đáp ứng tốt. Nhưng nếu muốn tận dụng đầy đủ hơn các tính năng mới, đặc biệt là Apple Intelligence, iPhone 15 Pro/15 Pro Max và các thế hệ mới hơn sẽ là lựa chọn phù hợp hơn.