Sự cố hy hữu: Morgan Stanley gửi nhầm email khiến thông tin mật về hơn 100 thương vụ bị phát tán

Tòa nhà có logo của Morgan Stanley. (Ảnh: Shutterstock).

Theo các nguồn tin của South China Morning Post (SCMP), một nhân viên Morgan Stanley tại Hong Kong đã vô tình làm lộ thông tin mật về hơn 100 thương vụ mà ngân hàng này đang thực hiện và theo dõi, làm dấy lên lo ngại trong giới ngân hàng, các doanh nghiệp niêm yết và cơ quan quản lý tại Hong Kong.

Cụ thể, chiều 22/9, nhân viên này đã gửi nhầm email cho một số khách hàng, kèm theo danh sách hơn 100 thương vụ. Tài liệu bao gồm các kế hoạch chào bán lần đầu ra công chúng (IPO), thỏa thuận đầu tư vốn cổ phần tư nhân, các khoản đầu tư của quỹ hưu trí và một số dự án khác tại Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Australia và Nam Á.

Theo nguồn tin của SCMP, danh sách liệt kê tên các công ty và nhà đầu tư tổ chức tham gia vào những thương vụ trên, bao gồm cả các thương vụ đang trong giai đoạn chào mời, đàm phán hoặc đã tạm hoãn.

Sau đó, Morgan Stanley đã gửi email yêu cầu những người nhận không mở tài liệu đính kèm. Tuy nhiên, danh sách thỏa thuận đã nhanh chóng lan truyền trong giới tài chính.

Một nguồn tin cho biết: “Hầu như mọi banker ở Trung Quốc đại lục đều đã có trong tay danh sách này. Thậm chí một số người còn đăng tải lên mạng xã hội. Lẽ dĩ nhiên, những công ty trong danh sách cực kỳ bức xúc vì vụ rò rỉ thông tin”.

Trong tuyên bố ngày 24/9, Morgan Stanley khẳng định họ đặc biệt coi trọng bảo mật thông tin khách hàng, đồng thời đã nhanh chóng thực hiện các bước để “giải quyết sự cố vô tình” và tiếp tục liên lạc với “các bên liên quan”.

Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai (SFC) - cơ quan quản lý thị trường Hong Kong - lưu ý các chuyên gia đầu tư cần xử lý thông tin mật theo cách đúng quy định.

Người phát ngôn của SFC cho biết trong tuyên bố gửi đến SCMP: “Tuy SFC không bình luận về những vụ việc đơn lẻ, chúng tôi yêu cầu các tổ chức trung gian phải thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ chặt chẽ nhằm bảo vệ thông tin mật của khách hàng và ngăn chặn tình trạng rò rỉ dữ liệu - điều có thể gây tổn hại đến lợi ích của khách hàng hoặc ảnh hưởng đến tính liêm chính của thị trường”.

Theo dữ liệu từ LSEG Data & Analytics, Morgan Stanley là ngân hàng chủ trì lớn thứ hai trong các thương vụ IPO và huy động vốn cổ phần tại Hong Kong trong nửa đầu năm nay, với 19 thương vụ trị giá 4,7 tỷ USD.

Ông Tom Chan Pak-lam, Chủ tịch danh dự của hiệp hội môi giới chứng khoán Institute of Securities Dealers, bình luận các ngân hàng đầu tư cần thực hiện biện pháp để ngăn chặn những sai sót như của Morgan Stanley.

Ông chỉ ra: "Rõ ràng đây chỉ là lỗi thao tác nhầm, nhưng hậu quả lại vô cùng tai hại vì nó đã làm lộ thông tin mật ra thị trường.

Mọi công ty đầu tư cần có cơ chế kiểm soát nội bộ để bảo vệ thông tin mật của khách hàng cũng như các thông tin có khả năng ảnh hưởng đến giá cả. Cần có các biện pháp ngăn chặn việc các tệp tin quan trọng bị gửi đi một cách dễ dàng mà không có sự phê duyệt của công ty”.