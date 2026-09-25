Từ 1/9, người tham gia bảo hiểm xã hội cần nhớ '4 không' này để tránh mất tiền

Mã số BHXH được thay bằng số định danh cá nhân/CCCD

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, từ ngày 1/9/2026, cơ quan này bắt đầu chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân/CCCD thay thế mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ. Việc chuyển đổi được thực hiện trên phạm vi toàn hệ thống, bao gồm các hệ thống liên quan đến thu và quản lý sổ, thẻ, xét duyệt chính sách, giao dịch BHXH điện tử, VssID và các hệ thống nghiệp vụ khác.

Đáng chú ý, đây là thay đổi về phương thức định danh, không phải thay đổi quyền lợi của người tham gia. BHXH Việt Nam cho biết việc chuyển đổi không làm thay đổi quá trình tham gia, dữ liệu đóng - hưởng, giá trị sử dụng thẻ BHYT hay quyền lợi khám chữa bệnh BHYT. Dữ liệu và lịch sử tham gia, hưởng các chế độ cũng phải được bảo toàn trong quá trình chuyển đổi.

Người dân vì thế không cần hoang mang hoặc tự ý thực hiện các thủ tục chỉ vì nghe thông tin về việc thay đổi mã số.

Người dân có phải làm thủ tục hoặc mất phí?

Câu trả lời là không.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết quá trình chuyển đổi được thực hiện tự động trên hệ thống. Người tham gia không phải đăng ký lại tài khoản, nộp lại hồ sơ hay trả phí để “đồng bộ” thông tin. Cơ quan này cũng khuyến nghị người dân chủ động kiểm tra thông tin cá nhân sau khi chuyển đổi để kịp thời phát hiện và xử lý nếu có sai lệch.

Đây cũng là điểm người dân cần đặc biệt lưu ý. Bất kỳ cuộc gọi, tin nhắn hay lời mời nào yêu cầu đóng phí, chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin bảo mật với lý do “cập nhật mã số BHXH”, “đồng bộ CCCD” hay “xác nhận quyền lợi” đều cần được kiểm tra kỹ qua kênh chính thức.

Thay vì cung cấp thông tin cho người tự xưng là cán bộ BHXH, người dân có thể chủ động rà soát thông tin của mình trên ứng dụng VssID hoặc các kênh chính thức của BHXH.

Việc kiểm tra giúp phát hiện sớm những thông tin chưa chính xác, từ đó liên hệ cơ quan BHXH để được hướng dẫn điều chỉnh khi cần thiết. BHXH Việt Nam cũng nhấn mạnh người tham gia cần cảnh giác với các hình thức giả danh, lừa đảo lợi dụng việc chuyển đổi này.

Quá trình chuyển đổi được thực hiện tự động trên hệ thống, người dân không phải mất phí hay làm bất kỳ thủ tục nào

Nhớ “4 không” để tránh mất tiền

Trong thời điểm thông tin về thay đổi hệ thống được nhiều người quan tâm, kẻ gian có thể lợi dụng tâm lý lo lắng hoặc thiếu thông tin để giả danh cán bộ bảo hiểm. Người dân nên ghi nhớ 4 nguyên tắc:

Không cung cấp OTP, mật khẩu hoặc thông tin bảo mật. Đây là những thông tin không nên cung cấp cho người gọi điện, nhắn tin tự xưng là cán bộ BHXH.

Không bấm vào đường link lạ. Nếu nhận được tin nhắn yêu cầu truy cập một đường link để “cập nhật CCCD”, “đồng bộ dữ liệu” hoặc “nhận tiền BHXH”, cần kiểm tra nguồn gửi trước khi thao tác.

Không xác thực qua kênh không chính thức. Người dân không nên làm theo hướng dẫn từ các tài khoản, số điện thoại hoặc ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Không chuyển tiền. Việc chuyển đổi số định danh cá nhân/CCCD thay mã số BHXH được thực hiện trên hệ thống, không đồng nghĩa người dân phải chuyển tiền cho cá nhân để “kích hoạt”, “xác nhận” hay “đồng bộ”.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhiều lần khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin bảo mật, mã OTP hoặc chuyển tiền khi nhận được yêu cầu đáng ngờ.

Nếu nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn nghi ngờ liên quan đến việc chuyển đổi mã số BHXH, người dân không nên làm theo hướng dẫn ngay. Thay vào đó, cần kiểm tra thông tin qua các kênh chính thức của BHXH Việt Nam, chẳng hạn tổng đài 1900 9068, Cổng thông tin BHXH hoặc các kênh thông tin chính thức của cơ quan này.

Điều quan trọng nhất là không vì lo mất quyền lợi BHXH mà vội cung cấp thông tin cá nhân, mã xác thực hoặc chuyển tiền. Việc chuyển đổi từ mã số BHXH sang số định danh cá nhân/CCCD là thay đổi được BHXH Việt Nam triển khai trên hệ thống; quyền lợi của người tham gia không bị thay đổi chỉ vì việc chuyển đổi này.