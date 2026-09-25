iPhone 20 Pro thay đổi hoàn toàn 'cuộc chơi', 9 lý do đáng để chờ siêu phẩm

Theo các thông tin rò rỉ hiện nay, iPhone 20 Pro có thể đi theo con đường mà iPhone X từng mở ra vào dịp kỷ niệm 10 năm. Apple được cho là đang chuẩn bị một thiết bị mang tính bước ngoặt, đặt nền móng cho thiết kế iPhone cao cấp trong nhiều năm tiếp theo.

iPhone 20 Pro - mẫu máy kỷ niệm 20 được kỳ vọng với nhiều nâng cấp đỉnh cao. Ảnh: Macworld

Điều này đặc biệt đáng chú ý với những người cho rằng các thế hệ iPhone gần đây chưa tạo ra những thay đổi đủ lớn. Nếu các tin đồn trở thành sự thật, iPhone 20 Pro có thể là mẫu máy bù đắp cho nhiều nâng cấp còn thiếu trong những năm qua.

Dưới đây là những lý do đáng chú ý để cân nhắc bỏ qua iPhone 18 Pro và chờ iPhone 20 Pro.

Màn hình kính cong bốn cạnh, thiết kế gần như toàn kính

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất trên iPhone 20 Pro có thể nằm ở màn hình kính cong bốn cạnh. Kiểu thiết kế này không còn xa lạ với các thương hiệu smartphone Trung Quốc, nhưng chưa thực sự phổ biến tại Mỹ và nhiều thị trường khác.

Apple được cho là đang phát triển cách tiếp cận riêng. Màn hình có thể bo cong ở cả bốn góc, đồng thời kết nối trực quan với một tấm kính riêng ở mặt lưng, tạo cảm giác toàn bộ thiết bị được tạo thành từ một khối kính duy nhất.

Bên trong máy dĩ nhiên vẫn cần khung kim loại cùng nhiều linh kiện khác, nhưng thiết kế này có thể giúp iPhone 20 Pro trở thành một trong những chiếc iPhone có ngoại hình ấn tượng nhất trong nhiều năm.

Màn hình OLED sáng hơn nhưng tiết kiệm điện hơn

Thiết kế bên ngoài chưa phải thay đổi duy nhất liên quan đến màn hình. iPhone 20 Pro được đồn đoán sẽ sử dụng thế hệ tấm nền OLED mới, vừa mỏng hơn vừa sáng hơn.

Các tấm nền này nhiều khả năng sẽ do Samsung cung cấp và sử dụng công nghệ Color Filter on Encapsulation (COE). Công nghệ này được cho là giúp giảm độ dày của màn hình, đồng thời cho phép nhiều ánh sáng đi qua hơn.

Điểm đáng chú ý là độ sáng có thể được cải thiện mà không làm mức tiêu thụ điện tăng tương ứng.

Face ID và camera có thể nằm dưới màn hình

Apple đã cho thấy hãng có khả năng đưa camera xuống dưới màn hình khi trang bị công nghệ này trên màn hình gập của iPhone Duo. Vì vậy, một trong những tin đồn đáng chú ý nhất về iPhone 20 Pro là camera selfie và hệ thống Face ID có thể được đưa hoàn toàn xuống dưới màn hình.

Nếu thành hiện thực, iPhone 20 Pro sẽ sở hữu màn hình gần như liền mạch, không còn khu vực khoét lỗ hay phần cắt lớn dành cho cảm biến. Dynamic Island vẫn có thể tồn tại dưới một hình thức nào đó, nhưng trải nghiệm hiển thị nhiều khả năng sẽ thoáng hơn đáng kể.

iPhone 20 Pro sẽ sở hữu màn hình gần như liền mạch. Ảnh: Ice Universe/ X

Các thành phần của Face ID đã dần được Apple thu nhỏ và di chuyển trong nhiều năm qua, vì vậy việc hãng hoàn tất quá trình này trên iPhone 20 Pro là điều có cơ sở.

Nút bấm vật lý có thể biến mất

Apple đã nhiều năm được đồn đoán sẽ chuyển từ nút bấm cơ học sang nút bấm thể rắn. iPhone 20 Pro có thể là thế hệ hiện thực hóa thay đổi này.

Thay vì các nút có bộ phận chuyển động, máy có thể sử dụng hệ thống phản hồi xúc giác được tích hợp trực tiếp vào thân thiết bị. Điều này không chỉ phù hợp với thiết kế kính liền mạch mà còn mang lại một số lợi ích về độ bền.

Việc loại bỏ bộ phận chuyển động đồng nghĩa có ít chi tiết cơ học hơn để hỏng hóc. Đồng thời, số lượng khe hở trên khung máy cũng có thể giảm, qua đó hạn chế nguy cơ bụi và nước xâm nhập.

Chip A21 Pro mạnh nhất lịch sử iPhone

Một nâng cấp gần như có thể dự đoán là iPhone 20 Pro sẽ sử dụng chip A21 Pro. Giống các thế hệ chip Apple mới, A21 Pro được kỳ vọng mang lại hiệu năng CPU và GPU cao hơn, đồng thời tăng sức mạnh xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo.

Hiện chưa có thông tin chắc chắn về mức tăng hiệu năng, nhưng iPhone 20 Pro nhiều khả năng sẽ trở thành chiếc iPhone mạnh nhất mà Apple từng sản xuất.

iPhone 20 Pro có thể không còn modem Qualcomm

Apple đã dành nhiều sự chú ý cho modem C2 trên dòng iPhone 18 Pro, nhưng những thông tin từ quá trình tháo máy cho thấy Qualcomm vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Các phân tích linh kiện của iFixit cho thấy iPhone 18 Pro Max vẫn sử dụng modem Qualcomm. Những modem này vốn được biết đến với mức tiêu thụ năng lượng tương đối cao trong một số điều kiện.

Việc Apple chưa thể loại bỏ hoàn toàn Qualcomm có liên quan đến các nghĩa vụ pháp lý và thỏa thuận giữa hai bên. Tuy nhiên, nếu những thông tin hiện tại chính xác, cuối năm 2026 có thể đánh dấu thời điểm Apple được tự do hơn trong việc sử dụng modem do chính mình phát triển trên toàn bộ dòng iPhone.

Pin silicon-carbon có thể xuất hiện lần đầu trên iPhone

Ngày càng nhiều smartphone Android chuyển sang công nghệ pin silicon-carbon và iPhone 20 Pro có thể là mẫu iPhone đầu tiên làm điều tương tự.

Pin silicon-carbon sử dụng cực dương có thành phần silicon, qua đó đạt mật độ năng lượng cao hơn so với công nghệ pin lithium-ion truyền thống.

Về lý thuyết, Apple có thể giảm kích thước vật lý của viên pin nhưng vẫn duy trì dung lượng tương đương, hoặc tăng dung lượng mà không khiến máy dày và nặng hơn đáng kể.

Camera có thể được nâng cấp mạnh

Hệ thống camera cũng có thể chứng kiến bước nhảy lớn trên iPhone 20 Pro. Apple được cho là đang nghiên cứu cảm biến hình ảnh xếp chồng, qua đó có thể thay thế những cảm biến Sony mà iPhone đã sử dụng trong nhiều năm.

Cảm biến xếp chồng có thể giúp camera ghi nhận nhiều chi tiết hơn ở cả vùng sáng lẫn vùng tối, hạn chế tình trạng mất dữ liệu hình ảnh. Kết quả là chất lượng ảnh và dải tương phản động có thể được cải thiện đồng thời.

Ngoài ra, Apple còn được đồn đoán sẽ học theo Samsung và đưa camera chính 200MP lên iPhone 20 Pro, thay cho cảm biến 48MP trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Đây sẽ là bước nhảy rất lớn về thông số phần cứng. Apple lâu nay thường tập trung vào xử lý hình ảnh và thuật toán thay vì chạy đua megapixel, nhưng nếu hãng thực sự chuyển sang 200MP, iPhone 20 Pro có thể là thời điểm phù hợp để thực hiện thay đổi này.

Màn hình lớn hơn nhưng thân máy vẫn được kiểm soát

Thiết kế toàn kính cũng có thể cho phép Apple tăng kích thước màn hình trên iPhone 20 Pro.

Theo một thông tin rò rỉ gần đây từ Digital Chat Station, iPhone 20 Pro có thể sở hữu màn hình 6,41 inch, trong khi iPhone 20 Pro Max đạt 6,96 inch. Hai kích thước này lớn hơn mức 6,3 inch và 6,9 inch tương ứng trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Mức tăng không quá lớn, nhưng kết hợp với màn hình cong bốn cạnh, viền mỏng hơn và thiết kế toàn kính, phần diện tích hiển thị tăng thêm có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể về trải nghiệm.

Tất nhiên, phần lớn thông tin về iPhone 20 Pro hiện vẫn xuất phát từ các nguồn rò rỉ và chưa được Apple xác nhận. Vì vậy, những thay đổi thực tế có thể khác đáng kể so với dự đoán hiện nay.

(Theo Tom's Guide, Macworld)