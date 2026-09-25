Singapore chuẩn bị năng lực sản xuất vaccine mRNA ứng phó 'Đại dịch X'

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Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung cho biết Bộ này đang hướng tới hợp tác với các tổ chức nghiên cứu, trong đó có Hilleman Laboratories - đơn vị đặt trụ sở và cơ sở sản xuất tại Singapore - để phát triển các loại vaccine mRNA mới.

Theo ông Ong Ye Kung, công nghệ mRNA, từng được ứng dụng rộng rãi trong cuộc chiến chống COVID-19, có ưu thế về khả năng thiết kế và sản xuất vaccine nhanh hơn so với nhiều công nghệ truyền thống. Điều này đặc biệt quan trọng khi xuất hiện một mầm bệnh mới có khả năng lây lan nhanh. Singapore vì vậy muốn duy trì một cơ sở sản xuất mRNA hoạt động ngay trong thời bình. Vaccine cúm được xem là một lựa chọn phù hợp để vừa đáp ứng nhu cầu y tế thường xuyên, vừa duy trì năng lực công nghệ và sản xuất cần thiết cho tình huống khẩn cấp.

Đánh giá Singapore hiện mới chuẩn bị được khoảng 50% cho đại dịch tiếp theo, ông Ong Ye Kung cho rằng một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất là xây dựng năng lực nghiên cứu, phát triển và sản xuất vaccine. Ông nói: “Khi xuất hiện một mầm bệnh kiểu Đại dịch X trong đại dịch tiếp theo, cách duy nhất để thế giới thoát khỏi đại dịch là có một loại vaccine hiệu quả.

Hilleman Laboratories đang phát triển và sản xuất vaccine chống chủng virus Ebola Bundibugyo đang lây lan tại CHDC Congo. Cơ sở của Hilleman tại Singapore sẽ sản xuất vaccine phục vụ các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu. Nếu thành công, năng lực sản xuất trong nước có thể đạt 12 triệu liều mỗi năm, đồng thời công nghệ có thể được chuyển giao cho một nhà sản xuất quy mô lớn hơn trong khu vực khi cần thiết.

Theo ông Ong Ye Kung, đây là mô hình “sẵn sàng trong thực tế”, kết hợp nền tảng khoa học hiện có, cơ sở sản xuất được duy trì hoạt động và các đối tác có khả năng nhanh chóng mở rộng quy mô. Singapore cũng đang hợp tác với các tập đoàn có năng lực về công nghệ và sản xuất vaccine như Sanofi, GSK, Moderna và Thermo Fisher Scientific.

Một hướng đi đáng chú ý khác là kế hoạch nghiên cứu thiết lập tại Singapore một một trung tâm phát triển và sản xuất sinh học ứng dụng công nghệ RNA, một trong số ít cơ sở loại này trên thế giới, phối hợp với Wellcome Leap và Liên minh Đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho Dịch bệnh (CEPI). Mô hình này tách khâu phát triển sản phẩm khỏi khâu sản xuất, tương tự cách ngành bán dẫn vận hành với các doanh nghiệp chuyên thiết kế chip và các nhà máy chuyên sản xuất theo thiết kế. Công nghệ sản xuất mRNA theo dòng liên tục cũng có thể giúp giảm các điểm nghẽn và tăng mạnh quy mô sản xuất.

Theo Bộ trưởng Ong, dù dự án vẫn ở giai đoạn ban đầu, một cơ sở như vậy trong tương lai có thể có khả năng sản xuất vaccine mRNA với quy mô hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ liều mỗi năm. CEPI hiện đặt mục tiêu phát triển vaccine an toàn và hiệu quả trong vòng 100 ngày kể từ khi xác định một mối đe dọa đại dịch mới. Singapore hỗ trợ mục tiêu này thông qua trao đổi kỹ thuật, hợp tác nghiên cứu và đóng góp tài chính.

Sau đại dịch COVID-19, Singapore đã thực hiện hàng loạt biện pháp nâng cao khả năng ứng phó dịch bệnh, gồm chuyển đổi các cơ sở chăm sóc cộng đồng thành cơ sở chăm sóc chuyển tiếp, đưa các bác sĩ đa khoa tư nhân sâu hơn vào mạng lưới y tế công, sửa đổi Luật bệnh truyền nhiễm và thành lập Cơ quan Phòng chống bệnh truyền nhiễm.

Theo ông Ong, bên cạnh củng cố hệ thống trong nước, Singapore cần tập trung vào hai năng lực mang tính quốc tế: giám sát dịch bệnh toàn cầu để phát hiện sớm mầm bệnh mới và xây dựng năng lực phát triển, sản xuất vaccine. Ông nhấn mạnh Singapore dù là thị trường nhỏ nhưng có lợi thế để trở thành địa điểm đặt các cơ sở sản xuất vaccine tiên tiến phục vụ cả khu vực và thế giới. Với quy mô dân số của Singapore, chỉ một phần nhỏ sản lượng của các nhà máy cũng đủ đáp ứng nhu cầu trong nước, trong khi phần lớn có thể cung cấp cho các quốc gia khác.

Bộ trưởng Y tế Singapore nhấn mạnh Đại dịch tiếp theo không chỉ là vấn đề y tế mà còn có những tác động chính trị, kinh tế và xã hội. Vì vậy, chuẩn bị cho “Đại dịch X” đòi hỏi hợp tác quốc tế, tin tưởng vào khoa học và xây dựng trước nhiều lớp kế hoạch ứng phó bổ trợ lẫn nhau.