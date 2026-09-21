Emoura Phạm hóa gái Thái ở Miss Grand, fan trông chờ vương miện thứ 2

Miss Grand International 2026 đang diễn ra tại Thái Lan, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả yêu thích các cuộc thi sắc đẹp. Năm nay, Emoura Phạm là đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế này.

Mới đây, trong hoạt động đầu tiên của ngày thứ 4 tại Miss Grand International 2026, Emoura Phạm nhanh chóng thu hút sự chú ý với diện mạo khác biệt. Người đẹp lựa chọn thiết kế váy mang cảm hứng từ trang phục truyền thống Thái Lan, tạo nên hình ảnh vừa nổi bật vừa phù hợp với không khí của cuộc thi đang diễn ra tại xứ chùa Vàng.

Emoura Phạm hóa thành cô gái Thái Lan trong ngày thứ 4 tại Miss Grand International 2026.

Đại diện Việt Nam kết hợp trang phục với kiểu tóc búi cao, phần trang điểm được chăm chút kỹ lưỡng. Cách lựa chọn kiểu tóc giúp Emoura Phạm khoe đường nét gương mặt sắc sảo, đồng thời tạo tổng thể thanh lịch, nổi bật giữa dàn thí sinh quốc tế.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Emoura Phạm giữ thần thái tự tin, liên tục thể hiện nguồn năng lượng tích cực khi tham gia hoạt động. Việc biến hóa hình ảnh theo văn hóa nước chủ nhà cũng giúp cô tạo thêm dấu ấn trong những ngày đầu chinh chiến tại Miss Grand International.

Ngay sau khi hình ảnh được đăng tải, đại diện Việt Nam nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Không ít người dành lời khen cho diện mạo mới của cô, đặc biệt là sự hài hòa giữa trang phục, kiểu tóc và phong cách trang điểm. Một số ý kiến cho rằng Emoura Phạm đang ngày càng biết cách tạo điểm nhấn trong từng hoạt động.

Bên cạnh những lời khen về ngoại hình, người hâm mộ Việt Nam cũng đặt nhiều kỳ vọng vào hành trình của Emoura Phạm tại Miss Grand International 2026. Sau những màn thể hiện đầu tiên, khán giả mong người đẹp có thể duy trì phong độ và tiến sâu trong các chặng tiếp theo của cuộc thi.

Đáng chú ý, Việt Nam từng có một lần giành vương miện Miss Grand International vào năm 2021. Vì vậy, kỳ vọng về việc Emoura Phạm tiếp tục mang danh hiệu cao nhất về cho Việt Nam cũng được người hâm mộ nhắc đến trên mạng xã hội.

Khán giả đang kỳ vọng Emoura Phạm mang về vương miện thứ 2 của Miss Grand International cho Việt Nam.

Emoura Phạm sinh năm 2000 tại TP.HCM, tên thật Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh. Người đẹp từng sống tại Việt Nam từ nhỏ trước khi sang Mỹ học phổ thông năm 15 tuổi. Việc học tập và sinh sống trong môi trường quốc tế mang đến cho cô lợi thế về khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ.

Đại diện Việt Nam sở hữu chiều cao 1,7 m, số đo khoảng 79-59-92 cm. Gương mặt sắc sảo, vóc dáng cân đối cùng phong cách hiện đại giúp Emoura Phạm tạo dấu ấn trong những khung hình tại cuộc thi. Ngoài ngoại hình, cô còn được chú ý bởi kỹ năng trình diễn và khả năng sử dụng ngoại ngữ.

Sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2026, Emoura Phạm chính thức trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026. Những ngày đầu tại Thái Lan, cô liên tục góp mặt trong các hoạt động chung và duy trì hình ảnh năng động.

Emoura Phạm xuất hiện chỉn chu, nổi bật tại các hoạt động của Miss Grand International.

Một điểm đáng chú ý là Emoura Phạm tự thực hiện phần trang điểm và làm tóc trước khi xuất hiện tại các hoạt động của cuộc thi. Hình ảnh này nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả Việt Nam, cho thấy sự chủ động của người đẹp trong quá trình chuẩn bị cho các hoạt động.

Trước đó, trong một buổi ăn tối cùng Chủ tịch Miss Grand International Nawat Itsaragrisil và nhóm thí sinh nhận được nhiều lượt bình chọn, Emoura Phạm cũng được ông Nawat đánh giá tích cực về khả năng ngoại ngữ. Những tín hiệu này tiếp tục giúp đại diện Việt Nam nhận được sự quan tâm của người hâm mộ trong hành trình chinh phục Miss Grand International 2026.